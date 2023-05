Το μεγαλύτερο μπλουζάκι που έχει κατασκευαστεί ποτέ έχει μήκος 108 μέτρα και πλάτος 73 μέτρα, όσο μεγάλο δηλαδή είναι ένα γήπεδο του ράγκμπι.

Το t-shirt, που ξεδιπλώθηκε στο Βουκουρέστι στις 27 Μαρτίου, έφτιαξαν οι εταιρείες Asociatia 11even, Kaufland Romania και Federatia Romana και έχει πλέον μια θέση στο Ρεκόρ Γκίνες!

Είναι φτιαγμένο από 500.000 ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια τα οποία χρειάστηκαν πάνω από τρεις εβδομάδες για να συγκεντρωθούν και ένα μήνα για το ράψουν οι μοδίστρες. Το μπλουζάκι είναι λευκό και έχει πάνω μια φάσα με κόκκινο, κίτρινο και μπλε χρώμα, τα χρώματα δηλαδή που έχει πάνω της και η σημαία της Ρουμανίας.

Η ιδέα που είχε η εταιρεία Asociatia 11even είχε ένα πολύ σημαντικό σκοπό: να προκαλέσει παιδιά και ενήλικες στη Ρουμανία να ανακυκλώσουν και ο στόχος τελικά επιτεύχθηκε.

Την ημέρα που ξεδιπλώθηκε το μπλουζάκι στο Εθνικό Στάδιο Ράγκμπι Arcul de Triumf, περισσότεροι από 120 εθελοντές από συλλόγους ράγκμπι του Βουκουρεστίου ήρθαν για να βοηθήσουν στην τοποθέτηση του στο γήπεδο. Τις μετρήσεις του t-shirt ανέλαβαν ειδικοί τοπογράφοι. Αφού το ρεκόρ έσπασε το μπλουζάκι κόπηκε σε 10.000 μεμονωμένα είδη ρουχισμού για φτωχά παιδιά.

The largest t-shirt is 108.96 m (357.48 feet) long and 73.48 m (241.08 feet) wide, achieved by Asociatia 11even, Kaufland Romania and Federatia Romana.

After the record attempt, the t-shirt was broken down into 10,000 individual items of clothing for underprivileged children. pic.twitter.com/lFVS9hIbPw

— Guinness World Records (@GWR) May 24, 2023