Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο (27/5) σε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια μοτοπορείας μοτοσικλετιστών στο Ρεντ Ρίβερ, στο βόρειο Νέο Μεξικό, ανακοίνωσε η πολιτειακή Αστυνομία.

Οι μοτοσικλετιστές άρχισαν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον στον κεντρικό δρόμο της ορεινής πόλης, περίπου 75 μίλια βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας Σάντα Φε, δήλωσε στο Reuters η δήμαρχος του Ρεντ Ρίβερ, Λίντα Καλχούν. «Ήταν μέλη μιας συμμορίας μοτοσικλετιστών. Ήταν όλοι τους άνθρωποι από την πόλη» είπε, αρνούμενη να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους.

Περίπου 28.000 μοτοσικλετιστές από όλη τη χώρα αναμενόταν να παρευρεθούν στη μοτοπορεία, που περιλαμβάνει ζωντανή μουσική και τελετές μνήμης στο Μνημείο Βετεράνων του Βιετνάμ.

Multiple authorities and emergency crews are on the scene to a mass shooting that occurred during a shootout, that took place during a Memorial Day… pic.twitter.com/nf9zqejnya

🚨 #BREAKING : Shootout Erupts at Memorial Day Motorcycle Rally, Multiple People have been shot ⁰⁰📌 #Redriver | #NewMexico

Ορισμένοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Τάος του Νέου Μεξικού, περίπου 25 μίλια νοτιοδυτικά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία στο Twitter. Το Τάος, μετά το περιστατικό, απαγόρευσε την πώληση αλκοόλ και κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας.

Reports of people at the bridge shooting at each other

This is a major event. The 3rd shooting within red river a lot of rivalries and pissed off people

Via @MeanLILMeoW #breaking #news #breakingnews #redriver pic.twitter.com/kgqRguzJN3

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) May 28, 2023