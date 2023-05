Ο απερχόμενος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει πως οδεύει προς μια νέα νίκη για την προεδρία της Τουρκίας σήμερα, στο τέλος του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, που επιβεβαιώνουν μια βούληση για σταθερότητα από την πλευρά των πολιτών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του κεντρικού εκλογικού συμβουλίου ο αρχηγός του κράτους που είναι στην εξουσία τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει σημαντικό προβάδισμα με σχεδόν το 55% έναντι του αντιπάλου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με καταμετρημένο επίσημα το 54,6% των ψήφων.

#BREAKING President Erdogan leads election with 54.47% of vote while opposition candidate Kilicdaroglu has 45.53%, as 54.6% of votes counted: Turkish Supreme Election Council pic.twitter.com/oxFwyqhcUY

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 28, 2023