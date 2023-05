Η σύσκεψη που έγινε χθες στο Μαξίμου, αμέσως μετά την ορκωμοσία των νέων υπηρεσιακών υπουργών είχε να κάνει με τις αρμοδιότητες, αλλά και τη χωροταξία. Ποια θα είναι τα γραφεία των νέων συνεργατών του υπηρεσιακού πρωθυπουργού και ποιες αρμοδιότητες θα έχουν. Πρώτα απ’ όλα θα σας πω ότι την εποπτεία της ΕΥΠ ανέλαβε ο ίδιος ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς. Η ΕΥΠ, πάντως, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών και το Predator είχε της δική της ιστορία.

Πιθανόν να μην το γνωρίζετε, αφού επισήμως δεν ανακοινώθηκε, αλλά μετά την απομάκρυνση του Γρηγόρη Δημητριάδη από το Μέγαρο Μαξίμου λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η ΕΥΠ, όπως με πληροφορούν αρμοδίως, πέρασε αρχικά στη αρμοδιότητα του μέχρι πρότινος υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη. Χθες παράδωσε την αρμοδιότητα αυτή στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για περίπου ένα μήνα (ή όσο διαρκέσει ο βίος της υπηρεσιακής κυβέρνησης) για την ΕΥΠ.

Πάμε τώρα στην νέα χωροταξική διάταξη στο Μαξίμου: Ο υπουργός Επικρατείας Βασίλης Σκουρής (επιφανής νομικός που είχε διατελέσει και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) καταλαμβάνει προσωρινά την θέση του κ. Γεραπετρίτη και τις αρμοδιότητες που είχαν οι κκ Γεραπετρίτης, Σκέρτσος και Γιάννης Οικονόμου, καθώς και της γενικής γραμματείας Επικοινωνίας. Η Εύα Ταλιαδούρου, γενική γραμματέας Πρωθυπουργού και της υπηρεσιακής κυβέρνησης, «δεξί» χέρι του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού, καθηγήτρια Νομικής, σύζυγος του Σπύρου Ταλιαδούρου, καταλαμβάνει για τις επόμενες ημέρες το γραφείο και της αρμοδιότητες που είχε ο κ. Μπρατάκος.

Πάντως η χθεσινή ενημέρωση (ή «ξενάγηση» εάν θέλετε) έγινε προκειμένου να πληροφορηθούν οι νέοι ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου πώς λειτουργεί ένα πρωθυπουργικό γραφείο. Υπήρξαν βεβαίως και ερωτήσεις προς τον κ. Γεραπετρίτη που ανέλαβε να μυήσει τους υπηρεσιακούς στη λειτουργία του Μαξίμου, όπως για παράδειγμα διευκρινίσεις για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με το πρωθυπουργικό γραφείο, η αρχή της προσβασιμότητας και πολλά άλλα.

***

Ουδέτεροι, αμερόληπτοι, αντικειμενικοί

Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της υπηρεσιακή κυβέρνησης ήταν σύντομο. Σήμερα θα ακολουθήσει άλλο ένα Υπουργικό. Εκείνο που έμεινε ήταν η προτροπή του κ,. Σαρμά προς τους υπηρεσιακούς υπουργούς: «Πρέπει να είμαστε ουδέτεροι, αμερόληπτοι, αντικειμενικοί και κυρίως θα πρέπει να σταθμίζουμε τις πράξεις μας γιατί είναι εύκολο ίσως η πράξη να εκτιμάται καθαυτή ως μη έχουσα πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ακόμη και τη συνέπεια των πράξεων μας ώστε να μην στοιχειοθετηθεί ως συνιστούν παρέμβαση υπέρ ή κατά κάποιος πολιτικής παράταξης στον εκλογικό αγώνα», είπε.

***

Θέσεις βγαλμένες από τα υπόγεια παραεκκλησιαστικών οργανώσεων

Δεν ξέρω εάν το παρατηρήσατε, αλλά εάν δείτε μερικές από τις θέσεις και τις αξίες των υποψήφιων βουλευτών της «Νίκης» σίγουρα θα καταλάβετε ότι θυμίζουν άλλες εποχές που δεν θέλει κανείς αν τις θυμάται. Θέσεις και απόψεις βγαλμένες οι πιο πολλές μέσα από υπόγεια παραεκκλησιαστικών οργανώσεων, μοναστηριών, παραθρησκευτικών «κινημάτων» κατά των αμβλώσεων, του εμβολίου και των μέτρων για τον κορωνοϊό. Αντιεπιστημονικές αναφορές που προκαλούν απορία αλλά και επίκληση του Χριστού ως του μοναδικού… ηγέτη τους. Συμμετοχή σε κινητοποιήσεις που στόχο είχαν είτε τις… ηλεκτρονικές ταυτότητες του διαβόλου είτε το «μπόλι» (όπως το λένε και οι ίδιοι) κατά του κορωνοϊού.

***

Ο Μητσοτάκης πάει στο Άγιο Όρος

Πολλά ακούστηκαν (και γράφτηκαν) για την επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί το Αγιο Όρος. Λοιπόν σας πληροφορώ ότι θα μεταβεί στο Άγιο Όρος, κατά πάσα πιθανότητα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος (και πάντως πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου). Θα το δικαιολογήσει ότι υποσχέθηκε στον γιο του να πάνε μαζί, όπως είχε υποσχεθεί και ο πατέρας του να τον πάει, κάτι που έγινε. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και αυτή την φορά θα το επιδιώξει. Και όλα αυτά τη στιγμή που διακινούνται σενάρια για ψήφους που έλαβε το κόμμα «Νίκη» στο Άγιο Όρος.

***

Εκτός Κοινοβουλίου και ο Καστανίδης

Μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να κρατήσει τη έδρα της Α Θεσσαλονίκης μένει εκτός κοινοβουλίου ο πολύπειρος πολιτικός, Χάρης Καστανίδης ο οποίος έλαβε την περασμένη Κυριακή 7.584 ψήφους. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε κατέβει και στο νότιο τομέα της Αθήνας, εκεί όπου πήρε έδρα το ΠΑΣΟΚ και πλέον βουλευτής θα ορκιστεί ο Παύλος Χρηστίδης ο οποίος έλαβε 9.391 ψήφους. Τη έδρα παίρνει και η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Βάτσινα Ελένη αλλά και ο Φραγκίσκος Παρασύρης καθώς κι εκεί επικεφαλής ήταν ο Ν. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ πήρε 2 έδρες.

***

Οι κάσκες F-16, τα ξίφη και ο Ρούσβελτ στην παράδοση του Άμυνας

Τι γίνεται όταν αποχωρεί ένας υπουργός Άμυνας από το υπουργείο; Εκτός από τα παραδοσιακά ταρατατζούμ της εκδήλωσης παράδοσης- παραλαβής (απόδοση τιμών από άγημα), ο υπουργός λαμβάνει διάφορα δώρα. Να πάρτε για παράδειγμα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο που παρέδωσε χθες το υπουργείο του στον στρατηγό έ.α. Στεφανή. Έλαβε από την Πολεμική Αεροπορία μία κάσκα από F-16 (είχε και μια κάσκα από Rafale, όταν πέταξε τις προάλλες με αυτό), ένα σπαρτιάτικο ξίφος από τον Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, ένα ξιφίδιο από το Πολεμικό Ναυτικό, μια στολή πιλότου, μια ακόμα στολή αρχηγού πληρώματος άρματος μάχης Λεόπαρντ, παράσημα και πλακέτες.

***

Το πιο κοφτερό ξίφος ήταν του Ουκρανού

Τώρα πιθανόν να πείτε τι διαφέρει τι σπαρτιάτικο ξίφος από τα άλλα ξίφη; Είναι κοντό και πολύ μυτερό: Κοντό για να πλησιάσεις ένα βήμα παραπάνω τον αντίπαλο, «βήμα πρόσθες», έλεγαν οι Σπαρτιάτες. Πάντως ο κ. Παναγιωτόπουλος έλαβε ως δώρο για τη θητεία του Άμυνας ξίφη, πολλά ξίφη. Το πιο αιχμηρό ήταν το ξίφος που του δώρισε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας. Μάλιστα την ώρα που το περιεργαζόταν κόπηκε. Οι προηγούμενοι υπουργοί Άμυνας ελάμβαναν δώρα, όπως όπλα, ρέπλικες, θα πείτε αλλά πάντως όπλα, πολεμικό ντουφέκια G-3, πιστόλια, περίστροφα, καριοφίλια ότι μπορεί κανείς να φανταστεί. Ένας μάλιστα υπουργός Άμυνας στο πρόσφατο παρελθόν είχε επισκεφθεί την Μόσχα και εκεί του δώρισαν ένα ολοκαίνουργιο καλάσνικοφ. Το είδαμε στις φωτογραφίες, αλλά από εκείνη την ημέρα αγνοείται η τύχη του (όχι του υπουργού, αλλά του καλάσνικοφ). Και το ερώτημα που ανακύπτει τι κάνουν όλα αυτά τα όπλα όταν αποχωρήσουν από το υπουργείο; Έχουν τουλάχιστον άδεια οπλοφορίας;

***

«The Man in the Arena»

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επεφύλαξε και μια έκπληξη στον διάδοχό του υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας στρατηγό Στεφανή. Λίγο πριν εμφανιστεί το υπουργείο ο κ. Στεφανής, ο απερχόμενος υπουργός ζήτησε να μείνει για μισή ώρα μόνος στο γραφείο του. Απομακρύνθηκαν οι πάντες, σύμβουλοι, γραμματείς κτλ. και τι νομίζετε πως έκανε; Μεταφράσεις!!! Ναι, μετάφρασε τον Θόδωρο Ρούσβελτ. Πριν από 111 χρόνια ο Θεόδωρος Ρούσβελτ εκφώνησε μια ομιλία στην Σορβόννη με τον τίτλο «Citizenship in a Republic», τμήμα της οποίας είναι γνωστό ως «The Man in the Arena» Και την εκφώνησε στο στρατηγό Στεφανή αφήνοντάς τον εντυπωσιασμένο: Δεν είναι ο κριτικός που μετράει, δεν είναι αυτός που δείχνει με το δάχτυλο όταν ο δυνατός χάνει το βήμα του, όταν ένας άνθρωπος των πράξεων θα μπορούσε να είχε πράξει καλύτερα. Τα εύσημα ανήκουν σε αυτόν που μάχεται, αυτόν με το πρόσωπο σημαδεμένο από σκόνη και ιδρώτα και αίμα, που παλεύει έντιμα και με θάρρος, που κάνει λάθη, που απογοητεύει ξανά και ξανά. Επειδή δεν υπάρχει προσπάθεια χωρίς σφάλμα, επειδή δεν υπάρχει απόλυτη προσδοκία . Αλλά υπάρχει αυτός που κοπιάζει για ό,τι καταφέρνει και που βιώνει τις χαρές της έμπνευσης και της προσήλωσης, αυτός που ξοδεύεται σε ό,τι πιστέψει πως αξίζει το ξόδι του»