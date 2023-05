Αποστολή στις Κάννες

Η γυρισμένη στην χώρα μας ταινία της Βρετανίδας σκηνοθέτριας και διευθύντριας φωτογραφίας Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ «How to have sex» (Πως να κάνετε σεξ) απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας του τμήματος Un Certain Regard (Ενα κάποιο βλέμμα) στην απονομή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Μαΐου στην αίθουσα Claude Debussy των Καννών. Με φόντο την Κρήτη όπου μια τριμελής παρέα νεαρών Βρετανίδων βρίσκονται σε διακοπές, η ταινία καταπιάνεται με το επίμαχο ζήτημα της συναίνεσης στο σεξ εστιάζοντας στην περίπτωση μιας από αυτές τις κοπέλες που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση κατά την διάρκεια μιας έξαλλης βραδιάς γεμάτης αλκοόλ και ένταση.

Είναι προφανές ότι η επικαιρότητα του θέματος της ταινίας, την βοήθησε για την κατάκτηση αυτού του βραβείου.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μ. Μ. Γουόκερ η οποία προέρχεται από τον χώρο των μουσικών βίντεο όπου έχει δουλέψει ως διευθύντρια φωτογραφίας και αποτελεί την ιδανική αρχή για μια αξιόλογη καριέρα στην σκηνοθεσία. Τα υπόλοιπα βραβεία που απονεμήθηκαν από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής αμερικανό ηθοποιό Τζον Σ. Ράιλι και τα υπόλοιπα μέλη της είναι τα εξής: «Augure» σε σκηνοθεσία Μπαλότζι (βραβείο νέας φωνής), «Crowra» (Το άνθος Μπουρίτι) σε σκηνοθεσία Ζοάο Σαλαβίζα και Ρενέ Ναντέρ Μεσόρα (βραβείο συνόλου), «Αντίο Τζούλια» σε σκηνοθεσία Μοχαμέντ Κορντοφανί (βραβείο ελευθερίας), «Kadib Abyad» σε σκηνοθεσία Ασμαέ Ελ Μουντίρ (βραβείο σκηνοθεσίας), «Les meutes» σε σκηνοθεσία Kαμάλ Λαζράκ (βραβείο της επιτροπής).

Περιμένοντας τα μεγάλα βραβεία

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την τελετή λήξης του 76ου Φεστιβάλ των Καννών και η αγωνία για το πως θα μοιραστούν τα βραβεία του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος από τον Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Ρούμπεν Έστλουντ και τα υπόλοιπα μέλη βρίσκεται στο ζενίθ της. Η φετινή διοργάνωση, όπως από την αρχή είχε γραφεί, φαινόταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στα χαρτιά. Αποδείχθηκε ότι ήταν και στην πράξη. Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα παίχθηκαν 21 ταινίες από τις οποίες ελάχιστες απογοήτευσαν και πάρα πολλές συζητήθηκαν για την πρωτοτυπία της θεματικής αλλά και την ευφάνταστη εκτέλεσή τους.

Θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν από τα βραβεία απουσιάσει η ταινία «The zone of interest» (Η ζώνη του ενδιαφέροντος) του Τζόναθαν Γκλέιζερ, μια διαφορετική ματιά πάνω στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων χάρη στην ιδέα που βρίσκεται στα θεμέλιά της: βασισμένη στο βιβλίο του συγγραφέα Μάρτιν Έιμις (που πέθανε πριν από λίγο καιρό) η σαρκαστική μα και πολύ έξυπνα φτιαγμένη αυτή ταινία τοποθετείται γύρω από το (και όχι μέσα στο) στρατόπεδο συγκεντρώσεων του Αουσβιτς καταγράφοντας την καθημερινότητα της ζωής του διοικητή του και της οικογένειά του.

Μπλέκοντας περίτεχνα το ντοκιμαντέρ με την μυθοπλασία, η ταινία «Les filles d’Olfa» (Οι κόρες της Ολφα ή «Οι τέσσερις κόρες» σύμφωνα με τον αγγλικό τίτλο «Four daughters») της Καουτέρ Μπεν Χανιά αναφέρεται στην πραγματική υπόθεση εξαφάνισης δυο από τις τέσσερις κόρες μιας γυναίκας από Τυνησία, η οποία εμφανίζεται στην ταινία παίζοντας τον εαυτό της μαζί με την ηθοποιό που την υποδύεται (και ενώ δύο άλλες ηθοποιοί παίζουν τις εξαφανισμένες κόρες). Αυτή η ταινία είναι σχεδόν αδύνατον να λείπει από τα βραβεία.

Στους ηθοποιούς όπως έχουμε ήδη αναφερθεί φαβορί δείχνουν να είναι ο Ιάπωνας Κοτζι Γιακουσο της ταινιας του Βιμ Βέντερς «Perfect days» (Τέλειες μέρες) όπου υποδύεται έναν καθαριστή δημόσιων τουαλετών του Τόκιο απολύτως ικανοποιημένο και αισιόδοξο μέσα στην ρουτίνα της μοναχικής ζωής του και η Γερμανίδα Σάντρα Χούλερ του ψυχολογικού δράματος «Anatomie d’ une chute (Η ανατομία μιας πτώσης) της Ζιστίν Τριέτ στην οποία η Χούλερ παίζει μια γυναίκα που θεωρείται βασική ύποπτη για τον θάνατο του συζύγου της.

Όμως ήταν τόσες πολλές τελικά οι ταινίες που άφησαν ικανοποιημένο το κοινό του φεστιβάλ που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Ο Ιάπωνας Χιροκάζου Κόρε Εντα με το «Monster» (Τέρας), ο Βρετανός Κεν Λόουτς με το «The old oak» (Η παλιά βελανιδιά), ο Φινλανδός Άκι Καουρισμάκι με το «Fallen leaves» (Πεσμένα φύλλα), ο Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν με το «Kuru Otlar Üstüne» (στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Σε ξηρά χόρτα»), ο Ιταλός Μάρκο Μπελόκιο με το «Rapito» (Απαγωγή) και ο συμπατριώτης του Νάνι Μορέτι με το «Il sol dell’avvenire» (Ένα καλύτερο αύριο). Όλοι έχουν γυρίσει ταινίες που στ’ αλήθεια αξίζουν βραβείο, κάτι που προφανώς κάνει ακόμα πιο δύσκολη την δουλειά της κριτικής επιτροπής.

Η τελετή λήξης με την απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα στην Grand Theatre Lumiere το απόγευμα του Σαββάτου 27 Μαίου (19.00) και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα δίκτυα France Télévisions και Brut. Μετά την απονομή η αυλαία του φεστιβάλ θα κατέβει με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Pixar «Στο στοιχείο τους» (Elemental) _