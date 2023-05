Η Νότιγχαμ επικράτησε 1-0 της Άρσεναλ στο κατάμεστο «Σίτι Γκράουντ», σε έναν αγώνα που εξασφάλισε ουσιαστικά την παραμονή της στην Premier League.

Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ταϊβο Αβονίγι, πιθανότατα ο MVP της σεζόν για τη Φόρεστ, που έχει σκοράρει 9 φορές, τις 5 στους τελευταίους τρεις αγώνες στους οποίους κρίθηκε η παραμονή.

JOB. DONE.

WE ARE STAYING UP!!! ❤️ pic.twitter.com/8qrHq0i522

— Nottingham Forest (@NFFC) May 20, 2023