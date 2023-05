Βίντεο ντοκουμέντο και δημοσίευμα με το οποίο κατηγορεί την Ελλάδα για παράνομη επαναπροώθηση προσφύγων, ανάμεσά τους και βρέφη, παρουσιάζουν οι New York Times.

Η εφημερίδα αναφέρει πως έλαβε το βίντεο από έναν αυστριακό εργαζόμενο σε ανθρωπιστική οργάνωση, ο οποίος έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δυόμισι ετών δουλεύοντας στη Λέσβο και προσπαθώντας να καταγράψει τις όποιες παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος των μεταναστών.

«Η Ελλάδα λέει ότι δεν παρατάει τους μετανάστες στη θάλασσα. Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω», είναι ο τίτλος του άρθρου της εφημερίδας που το συνοδεύει με βίντεο και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται στο βίντεο αιτούντες άσυλο στη Λέσβο ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, περισυλλέγονται σε ένα μικρό φορτηγό, μεταφέρονται στη θάλασσα και εγκαταλείπονται σε μια σχεδία από την ελληνική ακτοφυλακή στη μέση του Αιγαίου, προς την Τουρκία.

Αν και η εφημερίδα όπως αναφέρει κατέθεσε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό προς την ελληνική κυβέρνηση πριν τη δημοσίευση του βιντεοληπτικού υλικού, η κυβέρνηση αρνήθηκε να απαντήσει. Οι ΝΥΤ τονίζουν μάλιστα ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τις «σκληρές αλλά δίκαιες» μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησής του από τη Λέσβο, κάνοντας λόγο για μείωση κατά 90% της άφιξης παράτυπων μεταναστών.

Η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει ότι έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Video evidence shows asylum seekers in Greece, among them young children, being rounded up and stripped of their belongings, then taken to sea and abandoned on a raft by the Coast Guard.

«We didn’t expect to survive that day,» one man said of the ordeal. https://t.co/i0sBjPIMoU

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2023