Η μισή βροχή από αυτή που πέφτει μέσα σε ένα χρόνο έπεσε μέσα σε 36 ώρες σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας, που θρηνεί εννιά νεκρούς από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Εμίλια Ρομάνια, ενώ δεκάδες χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Το κυριακάτικο Γκραν Πρι της Formula 1 στην Ίμολα, που βρίσκεται κοντά σε πολλές από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, ματαιώθηκε σε μια προσπάθεια να μην συγκεντρωθεί κόσμος στην πλημμυρισμένη περιοχή. «Είμαστε αντιμέτωποι με καταστροφές που δεν έχουν συμβεί ξανά. Έχουν πέσει μεγάλες ποσότητες βροχής που πλέον το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει» είπε ο πρόεδρος της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια Στέφανο Μπονατσίνι σύμφωνα με το Reuters.

Οι βροχές δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα και στην πόλη Ραβέννα, που είναι διάσημη για τα παλαιοχριστιανικά μνημεία της. Ο εκπρόσωπος του τοπικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι περίπου 14.000 άνθρωποι θα πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή το συντομότερο δυνατό.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Μουσουμέτσι δήλωσε ότι θα ζητήσει από το υπουργικό συμβούλιο 20 εκατομμύρια ευρώ (22 εκατομμύρια δολάρια) για την πληγείσα περιοχή όταν συνεδριάσει στις 23 Μαΐου για να εξετάσει τα μέτρα ανακούφισης.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα που η Εμίλια Ρομάνια πλήττεται από κακοκαιρία, με τουλάχιστον δύο ανθρώπους να πεθαίνουν κατά τη διάρκεια καταιγίδων στις αρχές Μαΐου.

