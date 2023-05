Πέντε έως οκτώ εκατομμύρια αγγλικές λίρες (περίπου 6,2 έως 10 εκατομμύρια δολάρια) εκτιμάται ότι θα πωληθούν δύο πορτρέτα του Ρέμπραντ που είχε στην κατοχή της μία οικογένεια για σχεδόν δύο αιώνες και οι μελετητές δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους, έως ότου οι ειδικοί του οίκου δημοπρασιών Christie’s τα αναγνώρισαν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ρουτίνας.

Τα δύο πορτρέτα του θα διατεθούν προς πώληση από τον προσεχή Ιούλιο, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι πίνακες του 1635 απεικονίζουν έναν ζευγάρι Ολλανδών και παρά το γεγονός ότι το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστά, η τιμή της αξίας τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Τα δύο πορτρέτα απεικονίζουν τον Γιαν Βίλεμζ βαν ντερ Πλεμ και τη σύζυγό του Γιάπκεν Καρλς, ζευγάρι που είχε οικογενειακές σχέσεις με τον καλλιτέχνη και δημιουργήθηκαν κατά το χρόνο που ο Ρέμπραντ είχε αρχίσει να χτίζει τη φήμη του.

Τα πορτρέτα θα διατεθούν προς πώληση στους εκθεσιακούς χώρους του οίκου Christie’s στο Λονδίνο στις 6 Ιουλίου, αφού παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη και το Άμστερνταμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

