Στη «γραμμή» του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύλληψη του ομογενή υποψηφίου για τη Χειμάρρα, Φρέντι Μπελέρη, χωρίς στοιχεία και απαιτώντας να μην εξάγονται πολιτικά συμπεράσματα, κινήθηκε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Όλτα Τσάτσκα.

Το Αλβανικό υπουργείο Εξωτερικών στάθηκε στην κατηγορία περί εξαγοράς ψήφων -χαρακτηρίζοντάς το σοβαρό ποινικό αδίκημα- που βαραίνει τον Έλληνα ομογενή, χωρίς όμως καμία αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που οδήγησαν στην άμεση σύλληψή του από την ώρα της καταγγελίας.

Μάλιστα, η Αλβανή υπουργός Εξωτερικών άφησε «αιχμές» για την έντονη αντίδραση της Αθήνας κάνοντας λόγο για πιέσεις και διχαστικά μηνύματα. Η ίδια μάλιστα, στην απάντησή της προς το ελληνικό ΥΠΕΞ «συμβούλεψε» να μην γίνονται βιαστικές δηλώσεις υπέρ του κατηγορούμενου, ενώ συνέστησε υπομονή για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Η εξαγορά των ψήφων είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα για τη νομοθεσία μας και τα όργανα επιβολής του νόμου δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κατά τη διάρκεια των εκλογών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων και των αδελφών από την ελληνική μειονότητα που συμμετέχουν στις εκλογές», έγραψε η κυρία Τζάτσκα στο Twitter.

2/3The candidacy of Fredis Beleris, a citizen of Albania running for election by his fellow citizens, does not warrant any special treatment. He is as equal in front of law as anyone else. It is up only to the prosecutors and judges to handle this case in accordance with evidence

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) May 12, 2023