Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα σε ένα ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους τρεις σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης του νότου των ΗΠΑ.

«Ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν» ανέφεραν οι υπηρεσίες ασφαλείας στο Twitter, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος «εξακολουθεί να διαφεύγει».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Πολλά ασθενοφόρα έχουν επίσης σπεύσει στο σημείο.

Το τοπικό κανάλι WSB ανέφερε ότι το κτίριο όπου σημειώθηκε η επίθεση ανήκει στο νοσοκομείο Νορθσάιντ.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας όπου διακρίνεται ο ένοπλος, ένας άνδρας που φοράει μπουφάν με κουκούλα και ιατρική μάσκα.

BREAKING: One person has been killed and at least four others injured in a shooting at a medical building in Atlanta.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tqr2l8KF5J

— Sky News (@SkyNews) May 3, 2023