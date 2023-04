O πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχαν τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, Πέμπτη, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Erdogan makes a videoconference appearance with Putin right now during the activation ceremony of Akkuyu Nuclear Power Plant, which is built by Russians pic.twitter.com/i2ChDBEosL

Παρότι η επικοινωνία ήταν προγραμματισμένη να γίνει, με αφορμή την τελετή εγκαινίων του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στους δημοσιογράφους, όπως είναι γνωστό, λόγω προβλημάτων υγείας του Ερντογάν τα εγκαίνια αναβλήθηκαν.

Erdogan remerges two days after having a stomach episode live on TV. He looks healthy.

He is talking to Russian leader Putin in these pics pic.twitter.com/tzjuwy6gVm

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 27, 2023