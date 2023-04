Ποιο ήταν το χρώμα του δέρματος της Κλεοπάτρας; Αυτό είναι το θέμα της έντονης διαμάχης που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες μέρες στο διαδίκυο, αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ της επερχόμενης σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix για ένα από τα πιο διάσημα ιστορικά πρόσωπα, την Κλεοπάτρα. από τις 10 Μαΐου.

Τόσο η δημοφιλής πλατφόρμα όσο και η παραγωγός της σειράς Jada Pinkett Smith – σύζυγος του Will Smith – βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα εξαιτίας της απεικόνισης της βασίλισσας Κλεοπάτρας ως μαύρης και της επιλογής τους να δώσουν τον ομώνυμο ρόλο της Αιγύπτιας βασίλισσας στην Βρετανίδα ηθοποιό Adele James. Αυτό προκάλεσε την οργή πολλών δυσαρεστημένων χρηστών, αρκετοί από τους οποίους έσπευσαν να κατηγορήσουν το Netflix για κουλτούρα ακύρωσης και σκόπιμη παρερμηνεία της ιστορίας.

Η διαμάχη έλαβε τέτοιες διαστάσεις που συντάχθηκε ακόμη και μια διαδικτυακή αίτηση συλλογής υπογραφών υπέρ της απόσυρσης της σειράς από το Netflix. Η ηθοποιός Adele James μέσα από το Twitter κατήγγειλε τις διάφορες παράλλογες επικρίσεις και τις προσβολές που έχει δεχτεί προσωπικά από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το τρέιλερ.

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!

If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc

— Adele James (@Adele_JJames) April 13, 2023