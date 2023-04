Η βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Μέρι Κουάντ, η δημιουργός της μίνι φούστας, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Μέρι Κουάντ, κεντρικό πρόσωπο των Swinging Sixties, ήταν μία από τις γνωστότερες σχεδιάστριες μόδας του 20ού αιώνα και εξαιρετικά καινοτόμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογενείας της.

Γεννημένη το 1930 στο Λονδίνο, άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ, το Bazaar, στο Τσέλσι το 1955, την εποχή που η συνοικία γνώριζε την μεγάλη της άνθηση. Το κατάστημα ρούχων και αξεσουάρ έγινε γρήγορα ο τόπος συνάντησης των Beatles ή των Rolling Stones, της Μπριζίτ Μπαρντό, της Οντρεϊ Χέμπορν.

Dame Mary Quant (1930-2023)

It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.

Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl

— V&A (@V_and_A) April 13, 2023