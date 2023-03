«Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους μας και η σκέψη μας βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε στο Twitter ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος σε «τρομακτικά νέα που έρχονται από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα». «Ευχόμαστε στους φίλους Έλληνες καλή δύναμη σε αυτές τις δύσκολες ώρες», καταλήγει ο κ. Σολτς, αναφορικά με τη τραγωδία που έλαβε χώρα στα Τέμπη.

Τα συλλυπητήριά του για τη σιδηροδρομική τραγωδία εξέφρασε, επίσης με ανάρτησή του στο Twitter, ο υφυπουργός Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Κτιρίων Σέρεν Μπάρτολ, ο οποίος είναι και ο εντεταλμένος του καγκελάριου στην Ελληνογερμανική Συνέλευση. «Είμαι σοκαρισμένος από τα τρομακτικά γεγονότα. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στους νεκρούς, στις οικογένειές τους, στους τραυματίες και στον ελληνικό λαό, στους οποίους εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας», αναφέρει ο κ. Μπάρτολ στο μήνυμά του και συνοδεύει την ανάρτησή του από φωτογραφία ελληνικής σημαίας η οποία κυματίζει μεσίστια.

The news of the train crash in #Greece is terrible! We mourn with our Greek friends, and our thoughts are with the victims and their loved ones. We wish you great strength at this difficult time.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 1, 2023