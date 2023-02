Το «November Rain» των Guns N’ Roses είναι το πρώτο αμιγώς ροκ βίντεο που έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το ορόσημο έρχεται λίγο περισσότερο από 13 χρόνια από τότε που το βίντεο κλιπ του 1991 ανέβηκε στο YouTube το 2009.

Πρωταγωνιστές του εν λόγω βίντεο είναι ο τραγουδιστής Axl Rose και η τότε κοπέλα του και supermodel Stephanie Seymour.

Σε αυτό ανήκει και η αξέχαστη σκηνή με τον Slash να σολάρει έξω από την εκκλησία στην έρημο, κάτι που έγινε σήμα κατατεθέν της δεκαετίας του ’90.

Το πρώτο αμιγώς ροκ κομμάτι που καταφέρνει κάτι τέτοιο

Ενώ πολλά μουσικά βίντεο έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 δισεκατομμυρίων στο YouTube, το «November Rain» είναι το πρώτο αμιγώς ροκ κομμάτι που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Το «Believer» των Imagine Dragons έχει 2,3 δισεκατομμύρια προβολές και η συνεργασία EDM/pop των Coldplay με το «Something Just Like This» με τους The Chainsmokers έχει 2,1 δισεκατομμύρια προβολές, αλλά κανένα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι αμιγώς ροκ κομμάτια.

Το μουσικό βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα ροής είναι το «Despacito» του Luis Fonsi (με τον Daddy Yankee), το οποίο μετρά 8 δισεκατομμύρια προβολές.

Άλλα ροκ βίντεο που πλησιάζουν τα 2 δισεκατομμύρια είναι το «Numb» των Linkin Park (1,9 δισεκατομμύρια) και το «Smells Like Teen Spirit» των Nirvana (1,6 δισεκατομμύρια).

Δείτε το βίντεο: