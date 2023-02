WOW–Women of the World: Ένα φεστιβάλ για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα

Από την 1η έως τις 3 Απριλίου 2023 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)παρουσιάζει το πρώτο φεστιβάλ WOW – Women of the World στην Ελλάδα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το WOW Foundation, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο αφιερωμένη σε γυναίκες, κορίτσια και non-binary άτομα.

Το WOW Foundation ιδρύθηκε το 2010 από την Jude Kelly όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο WOWFestival στο Southbank Centre στο Λονδίνο. Μέχρι σήμερα, το WOW Foundation έχει διοργανώσει φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις σε έξι ηπείρους, προσελκύοντας 5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Το WOW Aθήνα, το οποίο στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε συνεργασία με το British Council και με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, περιλαμβάνει ομιλίες με καλεσμένες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις, εκθέσεις, εργαστήρια, mentoring sessions, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες και πολλά άλλα, σε μία μεγάλη διοργάνωση με σκοπό να ενδυναμώσει τις γυναίκες και τις θηλυκότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ανισότητες που συναντούν καθημερινά και να γιορτάσει τις νίκες που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα καθώς και τα πρόσωπα και τις ιστορίες που εμπνέουν. Πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό, το φεστιβάλ εστιάζει στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα, αλλά, ταυτόχρονα, στρέφει το βλέμμα και στα κοινά ζητήματα και τις προκλήσεις που απασχολούν όλη την υφήλιο.

Η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, δηλώνει σχετικά:

«Τα τελευταία χρόνια και χάρη στην έντονη κινητοποίηση των πιο πρόσφατων φεμινιστικών κινημάτων στη Ελλάδα και διεθνώς, τα ζητήματα έμφυλων ανισοτήτων απασχολούν ολοένα και περισσότερο τη δημόσια σφαίρα. Επιπλέον, η επικαιρότητα, τόσο η εγχώρια όσο και η παγκόσμια, δυστυχώς συνεχίζει να μας τροφοδοτεί με γεγονότα που σοκάρουν, προβληματίζουν και υπογραμμίζουν την ανάγκη για επίσπευση της κατάκτησης της ισότητας με ευθύνη και συμβολή όλων μας.

Στόχος μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι να δίνουμε τον χώρο και τις αφορμές για τον διάλογο που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε μία δίκαιη κοινωνία, μία κοινωνία στην οποία συμμετέχουμε ισότιμα και απολαμβάνουμε ίσες ευκαιρίες. Οι έμφυλες ανισότητες σε όλο το φάσμα της ατομικής αλλά και συλλογικής μας εμπειρίας είναι κάτι που μας απασχολεί ως ΚΠΙΣΝ τόσο σε θεσμικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Επομένως, η διοργάνωση ενός ετήσιου φεστιβάλ με σκοπό να προσφέρουμε μία πλατφόρμα ευαισθητοποίησης, ιδεών και διαλόγου γύρω από αυτά τα ζητήματα, συνδυάζοντας συζητήσεις με μουσική, εικαστικά και συμμετοχικές δράσεις, ήταν κάτι το οποίο σχεδιάζαμε εδώ και κάποιο διάστημα και τώρα ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία μας με το WOW Foundation.»

Η Jude Kelly, Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια του WOW Foundation σημειώνει: «Τα φεστιβάλ WOW δημιουργήθηκαν για να φέρουν κοντά τους ανθρώπους με σκοπό να γιορτάσουν τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα non-binary άτομα και να εξερευνήσουν την κατάσταση της ισότητας των φύλων στον σημερινό κόσμο. Το Ίδρυμα WOW είναι ενθουσιασμένο που συνεργάζεται με την ομάδα του ΚΠΙΣΝ για να φέρει για πρώτη φορά αυτή τη συναρπαστική εμπειρία στην Ελλάδα, με ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί τόσο για να προκαλέσει όσο και για να ψυχαγωγήσει. Η τρέχουσα συνθήκη για την ισότητα των φύλων σε όλο τον κόσμο είναι συχνά ανησυχητική. Ανυπομονούμε, λοιπόν, να βρεθούμε μαζί στο πρώτο WOW στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και, παράλληλα, να γιορτάσουμε τα σημαντικά βήματα που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο».

Highlights του προγράμματος:

The Guerrilla Girls, Artist Talk (Δευτέρα 3 Απριλίου στις 18.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος): Οι Guerrilla Girls αποτελούνται από ανώνυμες καλλιτέχνιδες-ακτιβίστριες, οι οποίες χρησιμοποιούν συνταρακτικούς τίτλους, σκανδαλώδες οπτικό υλικό και συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία για να αναδείξουν τις διακρίσεις λόγω φύλου ή καταγωγής, και τη διαφθορά στην τέχνη, τον κινηματογράφο, την πολιτική και την ποπ κουλτούρα. Πιστεύουν σε έναν διαθεματικό φεμινισμό που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Υπονομεύουν την ιδέα ενός κυρίαρχου αφηγήματος αποκαλύπτοντας το υποδόριο, το υπόρρητο, το παραγνωρισμένο και το κατάφωρα άδικο.

The Guerrilla Girls, Έκθεση «The Art of Behaving Badly» (27 Μαρτίου-20 Απριλίου, Αίθριο 4ου ορόφου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος): Στην έκθεση παρουσιάζονται αφίσες, βίντεο και άλλες μορφές τέχνης των Guerrilla Girls, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα διακρίσεων στις εικαστικές τέχνες.

Συναυλία της βραβευμένης Βρετανίδας συνθέτριας και σαξοφωνίστριας Nubya Garcia (Δευτέρα 3 Απριλίου στις 20.30, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος): Η Garcia με τη μουσική της αλλάζει το τοπίο της βρετανικής jazz- μίας σκηνής παραδοσιακά ανδροκρατούμενης. Μελέτησε μουσική πλάι σε θρύλους της jazz όπως η Nikki Yeoh και ο Gary Crosby και σπούδασε σε κορυφαίες σχολές, συμπεριλαμβανομένων της Royal Academy of Music και του Berklee. Με το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο SOURCE (2020), η Garcia κέρδισε όχι μόνο τους απανταχού μουσικοκριτικούς, αλλά και διαδοχικά βραβεία και διακρίσεις, καθώς και μία υποψηφιότητα για Mercury Prize.

Σκηνική ανάγνωση του θεατρικού έργου Maryland της Lucy Kirkwood σε μετάφραση Αλεξάνδρας Κ. και σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου (Σάββατο 1 Απριλίου στις 21.00, Φάρος). Το Maryland πρωτοπαρουσιάστηκε στο Royal Court Theatre και, στη συνέχεια, στο WOW London 2022 και αποτελεί μια κραυγή για συστράτευση ενάντια στην κανονικοποίηση των φρικαλεοτήτων που διαπράττονται σε βάρος των γυναικών.

«Σελίδες για επαναστάτριες: Μία συζήτηση για τις ιστορίες που αλλάζουν τον κόσμο» (Κυριακή 2 Απριλίου στις 11.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος): Που έχουν πάει όλες οι σημαντικές γυναίκες της Ιστορίας; Υπήρξαν ποτέ; Γιατί χρειάστηκαν τόσα βιβλία με σημαντικές γυναίκες ώστε να μάθουμε τις ιστορίες τους; Και από πού ξεκίνησαν όλα; Η Elena Favilli, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας της σειράς βιβλίων «Ιστορίες της καληνύχτας για επαναστάτριες» («Goodnight Storiesfor Rebel Girls») συνομιλεί με τη Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέα του βιβλίου «30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο», για τα γυναικεία πρότυπα, την ενδυνάμωση των κοριτσιών, την έμφυλη ισότητα και το πώς τα βιβλία μπορούν στ’ αλήθεια να αλλάξουν τον κόσμο μας.

Έκθεση φωτογραφίας της Dana Kyndrová σε συνεργασία με το Athens Photo World και το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας (1 Απριλίου-31 Μαΐου, Περίμετρος Πάρκου Σταύρος Νιάρχος): Μέσα από μια σειρά 48 φωτογραφιών, η έκθεση με τίτλο «Γυναίκα» της Τσέχας φωτογράφου Dana Kyndrová παρουσιάζει ρεαλιστικά και ενίοτε με χιούμορ και ένα νοερό κλείσιμο του ματιού, στιγμές μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται ο ρόλος της γυναίκας, άλλοτε κυρίαρχος και άλλοτε σκιώδης, αλλά ακόμη απαραίτητος. Οι φωτογραφίες καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι και τις αρχές του 2000 και δεν κάνουν καμία διάκριση ηλικίας, χώρας, θρησκείας, επαγγέλματος ή άλλων χαρακτηριστικών.

Ομιλίες και πάνελ συζήτησης: Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα αναδειχθούν καίρια ζητήματα σε μία σειρά από πάνελ που θα φιλοξενήσουν διακεκριμένες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες θεματικές:

Δικαιοσύνη VS Δικαίωση: Η σεξουαλική βία μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες, σε συνεργασία με τo Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα ΔΙΟΤΙΜΑ.

Πρότυπα και στερεότυπα για τη γυναικεία εμφάνιση – Body Positivity

Σεξιστικός λόγος και έμφυλα στερεότυπα στη δημόσια σφαίρα

Η σεξουαλική ζωή της γυναίκας (σεξουαλική εκπαίδευση, σεξουαλική υγεία, γυναικεία επιθυμία, οργασμικό κενό)

Έμφυλα στερεότυπα στον αθλητισμό

Αόρατη εργασία και θηλυκοποίηση της φροντίδας

Έμφυλα στερεότυπα και σεξισμός στη μουσική βιομηχανία

Η γυναίκα μέσα από το έργο Ελληνίδων δημιουργών

Η Μητρότητα και η αυτοδιάθεση στην αναπαραγωγή

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ως μέσο γυναικείας ενδυνάμωσης

Γυναίκες σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων

Μια μοναδική εμπειρία για τις συμμετέχουσες θα είναι και τα WOW Speed Mentoring sessions(συνεδρίες γρήγορης καθοδήγησης) στα οποία μπορούν να συναντηθούν γυναίκες και non-binary άτομα διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας, σε όλα τα στάδια της καριέρας τους, με στόχο να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν η μία την άλλη. Οι μέντορες προέρχονται από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να βοηθήσουν άλλες γυναίκες να ξεπεράσουν τις προκλήσεις τους.

Επιπλέον, στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ θα βρίσκεται η «καρδιά» του φεστιβάλ, το WOW Marketplace. Επιμελημένο από την ομάδα του WOW και με ελεύθερη πρόσβαση, θα παρουσιάσει επιχειρήσεις και φιλανθρωπικές και ακτιβιστικές οργανώσεις οι οποίες έχουν ιδρυθεί και διοικούνται από γυναίκες ή non-binary άτομα και θα πωλούν τα προϊόντα τους ή/και θα δίνουν πληροφορίες για σημαντικά θέματα.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από δωρεάν εργαστήρια, δράσεις και happenings με ποικίλη θεματική για όλες τις ηλικίες.

Τέλος, το πρωινό της Δευτέρας 3 Απριλίου θα αφιερωθεί στους μαθητές και μαθήτριες σχολείων. Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό κάλεσμα σε μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσουν πάνελ με θέμα τη συναίνεση και να συζητήσουν με τους/τις ομιλητές/τριες. Πριν την επίσκεψη τους, όσοι μαθητές/τριες το επιθυμούν μπορούν να ετοιμάσουν ένα φανζίν με θέμα την έμφυλη ανισότητα και να το παρουσιάσουν στην τάξη τους με εργαλεία που θα βρουν στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα του ΚΠΙΣΝ SNFCC Class.

INFO

WOW Αθήνα 2023

1-3 Απριλίου 2023

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

WOW Festival Pass 2023 (και για τις τρεις ημέρες): Επιλογή τιμής (Choose–What–You–Pay)

Με την επιλογή τιμής (Choose-What-You-Pay), αποφασίζετε εσείς την κατάλληλη τιμή του Festival Pass σας. Η προτεινόμενη τιμή είναι 30€, ενώ η ελάχιστη τιμή είναι 5€.

Στο Festival Pass δεν περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις:

Ομιλία των Guerilla Girls: 15€, 10€ (μειωμένο)

Συναυλία της Nubya Garcia: 20€, 15€, 10€ (μειωμένο)

Maryland: 12€, 8€ (μειωμένο)

«Σελίδες για επαναστάτριες: Μία συζήτηση για τις ιστορίες που αλλάζουν τον κόσμο»: 15€, 10€ (μειωμένο)

Προπώληση:

Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.ticketservices.gr

Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της Ticket Services 210 7234567

Στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα)

Η προπώληση για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ ξεκινάει στις 16/02 στις 18.00, ενώ για το κοινό στις 17/02 στις 18.00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org/WOW