Τζορτζ Τσούνης: Ενας πρέσβης που «ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τον ακούει»

Κάποιοι είχαν διατυπώσει πικρόχολα σχόλια, όταν οι ΗΠΑ δεν επέλεξαν έναν διπλωμάτη καριέρας, όπως ήταν η πάγια πρακτική τους, ως διάδοχο του Πάιατ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά έναν πετυχημένο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία τον Τζορτζ Τσούνη. Και αυτό γιατί όντως κάποιες φορές οι Αμερικανοί Πρόεδροι χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που έχουν να διορίσουν όποιον θέλουν σε θέση πρέσβη (αφού φυσικά περάσει τη δοκιμασία της ακρόασης στη Γερουσία), ενίοτε και ως τρόπο για να ανταποδώσουν σημαντικές προεκλογικές ενισχύσεις.

Μόνο που όλα δείχνουν ότι ο Τζορτζ Τσούνης μάλλον θα αποδειχτεί από τις καλύτερες περιπτώσεις Αμερικανών πρέσβεων στην Αθήνα, ακριβώς γιατί δεν είναι «διπλωμάτης καριέρας», αλλά κάποιος που συναισθάνεται και τις ανάγκες και τα συμφέροντα της χώρας μας. Ιδίως, όταν διατηρεί και μια πρόσβαση στον ίδιο τον Λευκό Οίκο.

Αυτό ακριβώς υπογράμμισε και τέως πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, μιλώντας στο δείπνο που παρατέθηκε, στο πλαίσιο του Delphi Forum στην Ουάσιγκτον, προς τιμή του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και ευεργέτη της ομογένειας στις ΗΠΑ Άγγελου Τσακόπουλου, που βραβεύτηκε με το βραβείο «ηγέτης».

«Τον πρέσβη Τσούνη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τον ακούει. Ελπίζω να το γνωρίζετε. Ξέρω ότι τον αγαπούν στην Ελλάδα, αλλά τον αγαπούν και στον Λευκό Οίκο» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της Πελόζι, στην ομιλία της, σε μια εκδήλωση όπου για τον Τσακόπουλο μίλησαν ο Άντονι Κένεντι, πρώην μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου και ο ίδιος ο πρέσβης Τσούνης.

Former @SpeakerPelosi speaks highly of @USAmbassadorGR during @delphi_forum dinner, honoring #GreekAmerican philanthropist Angelo Tsakopoulos:

«Amb Tsounis has the ear of the @POTUS.I hope you know that…I know that he is beloved in #Greece, but he is also beloved in the WH.» pic.twitter.com/5upkCleV77

— Petros Kasfikis (@PetrosKas) February 7, 2023