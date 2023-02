A deflated dinghy is seen after a migrant shipwreck on the shore near Thermi, on island of Lesbos, Greece, February 7, 2023. REUTERS/Elias Marcou TPX IMAGES OF THE DAY

Ανατριχίλα προκαλούν τα λόγια αυτόπτη μάρτυρα σχετικά με το ναυάγιο στη Λέσβο, ενώ αγνοούνται ακόμη 21 άνθρωποι 07.02.2023, 13:30 Τα λόγια αυτόπτη μάρτυρα συγκλονίζουν σχετικά με το ναυάγιο με μετανάστες στη Λέσβο.

Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από το ναυάγιο βάρκας μεταναστών στην περιοχή της Θερμής, πολύ κοντά στο στρατιωτικό φυλάκιο της Προβοσκίδας, στη Λέσβο. Σύμφωνα με το λιμενικό μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις νεκροί, ενώ διασώθηκαν 16 άτομα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες στη βάρκα, η οποία είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, επέβαιναν συνολικά 41 άτομα, κάτι που σημαίνει ότι αγνοούνται 21 άνθρωποι. Δεν φορούσαν σωσίβιο Σοκάρει το γεγονός πως κατά τον εντοπισμό τους, κανένας εκ των επιβαινόντων δεν είχε σωσίβιο, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι δυσμενείς. Επίθεση σε Μπουτάρη: 9 ένοχοι κατηγορούμενοι – Αθώος ο Ψωμιάδης Επτά άτομα, τρεις άντρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί έχουν μεταφερθεί με υποθερμία στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύονται. «Τα κύματα τους χτυπούσαν πάνω στα κοφτερά βράχια» Το ναυάγιο συνέβη σε καιρικές συνθήκες βόρειων παγωμένων ανέμων έντασης 6 Μποφόρ. Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr, που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, λίγο μετά τις 6,30 το πρωί, η βάρκα έπεσε με δύναμη πάνω στα βράχια κάτω από το στρατιωτικό φυλάκιο της Προβοσκίδας στον Άγιο Γεώργιο της Θερμής. Σκίστηκε και οι άνθρωποι που επέβαιναν έπεσαν στη θάλασσα. «Τα κύματα τους χτυπούσαν πάνω στα βράχια… Απίστευτες εικόνες με ανήμπορους ανθρώπους που κοπανιόντουσαν πάνω στα κοφτερά βράχια» λέει. Η ανακοίνωση του λιμενικού «Σε εξέλιξη βρίσκεται, από πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς εντοπισμό αγνοούμενων αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή »Προβοσκίδα» ανατολικά ν. Λέσβου. Ειδικότερα, μετά από εντοπισμό λέμβου σε βραχώδες σημείο στην ως άνω περιοχή, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ελικόπτερο SUPER PUMA της Π.Α. από αέρος, ενώ από ξηράς επιχειρούν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κλιμάκια ΕΛ.ΑΣ και Π.Υ. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί δεκαέξι (16) αλλοδαποί, ενώ έχουν ανασυρθεί τρεις (03) σοροί. Κατά δήλωσή τους, επέβαιναν περίπου σαράντα ένας (41) αλλοδαποί σε λέμβο, η οποία είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια. Να σημειωθεί ότι, κατά τον εντοπισμό τους, κανένας εκ των διασωθέντων δεν έφερε σωστικό εξοπλισμό (σωσίβιο). Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι δυσμενείς με ανέμους βορειοανατολικούς εντάσεως 6 BF.

