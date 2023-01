Η Σίντι Γουίλιαμς η οποία υποδύθηκε τη Σίρλεϊ Φίνει στην εμβληματική κωμική σειρά Laverne & Shirley της δεκαετίας του 1970, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Η ταλαντούχα ηθοποιός – που πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Πένι Μάρσαλ και στις οκτώ σεζόν της θρυλικής σειράς του ABC – πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια, επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Τα παιδιά της Ζακ και Έμιλι Χάντσον, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της τον διάσημο μουσικό Μπιλ Χάντσον εξέδωσαν δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της εκπροσώπου της οικογένειας.

«Ο θάνατος της ευγενικής, ξεκαρδιστικής μητέρας μας, Σίντι Γουίλιαμς, μας έφερε ανυπέρβλητη θλίψη που δεν θα μπορούσε ποτέ να εκφραστεί αληθινά. Το να τη γνωρίζουμε και να την αγαπάμε ήταν χαρά και προνόμιό μας. Ήταν μοναδική, όμορφη, γενναιόδωρη και διέθετε μια λαμπρή αίσθηση του χιούμορ και ένα αστραφτερό πνεύμα που όλοι αγαπούσαν. Πάντα ήμασταν και θα παραμείνουμε τόσο περήφανοι γι’ αυτήν για πολλά πράγματα: για τη δια βίου αποστολή της να διασώσει ζώα, την παραγωγική της τέχνη, την πίστη της και πάνω απ’ όλα την ικανότητά της να κάνει τον κόσμο να γελάει! Μακάρι αυτό το γέλιο να συνεχιστεί σε όλους, γιατί θα το ήθελε. Σας ευχαριστούμε που αγαπήσατε τη μητέρα μας, σας αγάπησε και εκείνη», ανέφερε η συγκινητική δήλωση των παιδιών της.

Χαμός στα social media

Tα μηνύματα για τον θάνατο της Σίντι Γουίλιαμς έχουν κατακλύσει τα social media. Πολύς κόσμος θυμάται σκηνές από τις σειρές στις οποίες πρωταγωνίστησε.

Singing this song with so much gratitude for both of you ladies. Absolute gems. United again… Rest in Paradise Cindy Williams https://t.co/G9LVZfym0s

I hate this so much. I just hate it! 💔 Oh how I loved Cindy Williams. When I was blessed to meet her on the set of @TheOddCoupleCBS she was as lovely as I always imagined she’d be. #Dammit #LaverneAndShirley Actor #CindyWilliams Dead at 75 https://t.co/Xw19icbpVL via @TMZ

— yvette nicole brown (@YNB) January 31, 2023