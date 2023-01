Μέγας Τσιτσιπάς στον τελικό του Australian Open, σάρωσε τον Κατσάνοφ με 3-1 και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No.4) με μία συγκλονιστική εμφάνιση επικράτησε του Κάρεν Κατσάνοφ (No.20) με 3-1 και προκρίθηκε για πρώτη φορά (έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες) στον τελικό του Australian Open! Για δεύτερη φορά στην καριέρα του είναι σε τελικό Grand Slam!

Την Κυριακή πρόκειται να παίξει για τον τίτλο, τον οποίο αν κερδίσει θα είναι Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη. Απέναντί του θα βρεθεί ο νικητής του άλλου ημιτελικού, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και στον Τόμι Πολ. Αν περάσει ο Τζόκοβιτς θα συναντηθούν ξανά σε τελικό Grand Slam μετά από εκείνον του Roland Garros το 2021.

Όποιος από τους δύο (Τζόκοβιτς ή Τσιτσιπάς) κατακτήσει το Australian Open, τότε θα ανέβει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν κάνει, όμως, την έκπληξη ο Πολ και το πάρει αυτός, τότε ο Ισπανός Αλκαράθ θα παραμείνει στην κορυφή του ATP!

