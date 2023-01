Γιάννης και Λεμπρόν αρχηγοί στο All Star Game!

Τον δικό του «μύθο» συνεχίζει να γράφει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στον μαγικό κόσμο του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα είναι αρχηγός σε All Star Game, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από κάθε άλλον παίκτη της Ανατολής, κάτι που σημαίνει πως θα επιλέξει τους συμπαίκτες του και φέτος.

Αυτή θα είναι η έβδομη σερί χρονιά που ο Γιάννης θα δώσει το «παρών» σε All Star Game, συγκεντρώνοντας μάλιστα σχεδόν 7 εκατομμύρια ψήφους στη σχετική ψηφοφορία του κοινού, με τον Κέβιν Ντουράντ να έρχεται δεύτερος από την πλευρά της Δύσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το NBA αποφάσισε φέτος να αλλάξει το πλάνο του draft, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι δύο αρχηγοί θα επιλέξουν τους συμπαίκτες τους λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ!

Για τη δυτική περιφέρεια εκτός του Λεμπρόν Τζέιμς που θα είναι αρχηγός, επιλέχθηκαν οι Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς, Ζάιον Ουίλιαμσον και Στεφ Κάρι. Για την ανατολική περιφέρεια, εκτός από τον Γιάννη, επιλέχθηκαν οι Τζέισον Τέιτουμ, Κέβιν Ντουράντ, Κάιρι Ίρβινγκ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

The 2023 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamGiannis

TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/uVrcB2h1Am

— NBA (@NBA) January 27, 2023