Την ώρα που το αμερικανικό Πεντάγωνο καλεί την Τουρκία να λάβει σοβαρά υπόψη τον ρόλο του Κογκρέσου για το ζήτημα των F-16, η Άγκυρα με τις ενέργειες της δικαιώνει όσους αρνούνται να εγκρίνουν την πώληση νέων μαχητικών στη γείτονα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν σε βάρος της Ελλάδας.

Μετά την εμπρηστική ρητορική και τις καθημερινές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, η Άγκυρα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο προσομοίωσης, όπου το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB3, στοχεύει ελληνικά νησιά.

Το drone, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσει η Baykar, δοκιμάστηκε πρόσφατα σε περιβάλλον προσομοίωσης και στο σχετικό βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος να στοχεύει ελληνικά νησιά.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, που ζει αυτοεξόριστος υπό τον φόβο του καθεστώτος Ερντογάν σε ανάρτησή του στο Twitter, όπου επισυνάπτει και το σχετικό βίντεο.

Όπως αναφέρει:

«Τα νησιά της Ελλάδας φέρονται να έχουν γίνει στόχος ένοπλων τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης που αναπτύχθηκε για τον στρατό από την κρατική εταιρεία Air Electronics Industry της Τουρκίας (Havelsan).

Μια πιο ελαφριά εκδοχή θα κυκλοφορήσει στο κοινό, προφανώς για να κάνει πλύση εγκεφάλου στα νεαρά μυαλά ενάντια στην Ελλάδα».

#Greece islands reportedly targeted by armed Turkish Bayraktar drone in a simulation game developed for the military by Turkey’s state-owned Air Electronics Industry (Havelsan).

A lighter version will be released to the public, apparently to brainwash young minds against Greece pic.twitter.com/01F62ZnWgm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) January 25, 2023