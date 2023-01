Ξεκάθαρες απειλές με στόχο την Ελλάδα εξαπέλυσε το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας στην Τουρκία στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη «μαραθώνια» συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας που διήρκησε τρεις ώρες και 40 λεπτά η Τουρκία για ακόμα μία φορά κάνει το άσπρο-μαύρο, κατηγορώντας την Ελλάδα για «προκλητικές ενέργειες».

«Oποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός που στοχεύει την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Τουρκίας δεν θα γίνει αποδεκτό», αναφέρεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται ότι επίσης ότι «οι προκλητικές ενέργειες και η ρητορική της Ελλάδας καθώς κι οι εξοπλιστικές της προσπάθειες δεν θα αποφέρουν κανένα όφελος πέρα από την αύξηση της έντασης στην περιοχή μας».

#BREAKING Türkiye will not allow ‘any fait accompli’ targeting its national security, interests: National Security Council statement says, referring to Greece’s provocative actions pic.twitter.com/Hbn2XPhXMx

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 25, 2023