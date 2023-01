ΗΠΑ: Νεκρός ο δράστης του μακελειού στην Καλιφόρνια – Τι διέταξε ο Τζο Μπάιντεν

Ο ύποπτος για τη «σφαγή» δέκα ανθρώπων το βράδυ του Σαββάτου σε αίθουσα χορού στην Καλιφόρνια βρέθηκε νεκρός περίπου 12 ώρες αργότερα, αυτοκτόνησε μέσα σε λευκό φορτηγάκι βάζοντας τέλος στο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο τοπικός σερίφης.

«Ο ύποπτος έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», εξήγησε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα, περιγράφοντας το τέλος της καταδίωξης με μια πιστολιά προερχόμενη από το εσωτερικό του οχήματος του φερόμενου ως δολοφόνου, όταν προφανώς αυτοκτόνησε.

🚨POLICE IN TORRANCE, CALIFORNIA, HAVE SURROUNDED A WHITE VAN IN A PARKING LOT. THEY BELIEVE THE SUSPECT OF THE MASS SHOOTING IN MONTEREY PARK IS INSIDE THE VEHICLE. 🚨 pic.twitter.com/mCUQ5sKPv7

BREAKING: Sources tell FOX News that a white van involved in an incident in Torrance is related to the Monterey Park mass shooting suspect. Details to come, bomb squad arriving on seen – see here. Sepulveda/Hawthorne Torrance, CA pic.twitter.com/0EucAWOsR2

— Alexandria Hernandez (@AlexandriaHrndz) January 22, 2023