Λουτρό αίματος στο Λος Άντζελες: 9 οι νεκροί – Διαφεύγει ο δράστης

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά στο Μοντερέι Παρκ στο Λος Αντζελες, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 22:00 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσοι έχουν τραυματισθεί ούτε αν ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα χθες για την έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει δρόμους.

Σύμφωνα με τους LA Times, ιδιοκτήτης εστιατορίου που βρίσκεται στην περιοχή είπε ότι άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στο εστιατόριό του είπαν ότι στην περιοχή βρίσκεται ένας άνδρας που φέρει πολυβόλο.

Ο Σέουνγκ Γουόν Τσόι είπε στην εφημερίδα πως πιστεύει ότι οι πυροβολισμοι έπεσαν σ’ ένα κλαμπ χορού.

Το Μόντερεϊ Παρκ είναι μια πόλη στην κομητεία του Λος Άντζελες σε απόσταση περίπου 11 χιλιομέτρων από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Shooting near Los Angeles – preliminary, ten people were killed, another 16 were injured.

The man opened fire in Monterey Park at the moment when they celebrated the Chinese New Year. At first, the locals mistook the shots for fireworks. pic.twitter.com/gLa6ZgspKT

