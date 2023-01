Κλοπ: «Ο Βενγκέρ έχασε 6-0 στο 1000ο του ματς, οπότε είμαι χαρούμενος»

Η Λίβερπουλ έμεινε ισόπαλη δίχως τέρματα (0-0) με αντίπαλο την Τσέλσι, σε μια αναμέτρηση όπου ο Γιούργκεν Κλοπ συμπλήρωσε 1000 παιχνίδια ως προπονητής.

Ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε σε αυτό το επίτευγμα τονίζοντας πως ο Αρσέν Βενγκέρ είχε χάσει 6-0 στο αντίστοιχο δικό του, συνεπώς είναι χαρούμενος που δεν έπαθε κάτι ανάλογο.

«Πρώτα και κύρια, πριν από τον αγώνα, έλαβα πολλά μηνύματα και δεν ήταν όλα ωραία. Νομίζω όμως ότι ο Αρσέν Βενγκέρ έχασε το στο χιλιοστό του παιχνίδι με σκορ 6-0, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο».

Jurgen Klopp hit the 1000 game mark as a manager against Chelsea 🔥 pic.twitter.com/pF9GxdtN6V

— Mirror Football (@MirrorFootball) January 21, 2023