Bafta 2023: 14 υποψηφιότητες για το γερμανικό «Μέτωπο»

Μεγάλη επιτυχία του πολεμικού δράματος «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (και κατά προέκταση της πλατφόρμας NETFLIX) στις φετινές υποψηφιότητες για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA).

Η ταινία του Έντουαρντ Μπέργκερ συγκέντρωσε συνολικά 14 υποψηφιότητες – ανάμεσα στις οποίες για τα βραβεία καλύτερης ταινίας, μη αγγλόφωνης ταινίας και σκηνοθεσίας – και βρίσκεται έτσι στην κορυφή των υποψηφιοτήτων που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη. Η απονομή των φετινών BAFTA θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ.

Μια θέση κάτω από την τελευταία μεταφορά του λογοτεχνικού αριστουργήματος του Εριχ Μαρία Ρεμάρκ στον κινηματογράφο με 10 υποψηφιότητες ισοβαθμούν οι ταινίες «Τα πάντα όλα» και «Τα πνεύματα του Ινισέριν». Και οι δύο ταινίες περιέχουν ερμηνείες που ξεχώρισαν. Για τα «Πάντα όλα» η Μισέλ Γιέο (Α γυναικείος ρόλος), ο Κέ Χούι Κουάν (Β’ ανδρικός ρόλος) και η Τζέιμι Λι Κέρτις (Β’ γυναικείος ρόλος) και για τα «Πνεύματα» υποψήφιοι ηθοποιοί είναι οι Κόλιν Φάρελ (Α ανδρικός ρόλος), Μπρένταν Γκλίσον και Μπάρι Κέογκαν (Β’ ανδρικός ρόλος), Κέρι Κόντον (Β γυναικείος ρόλος) και

Κάτοχος ήδη της Χρυσής Σφαίρας καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ, η Μισέλ Γιέο συναγωνίζεται την Εμα Τόμσον για το «Καλή τύχη Λιο Γκράντε, την Βαϊόλα Ντέιβις για την «Γυναίκα βασιλιά» (για την οποία υποψήφια είναι και σκηνοθέτρια Τζίνα Πρινς Μπάιθγουντ), την Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ για το «Till» (μοναδική υποψηφιότητα) και την Άνα Ντε Αρμάς για το «Blonde», επίσης ταινία του NETFLIX αν και χωρίς άλλη υποψηφιότητα. Ωστόσο, το φετινό φαβορί στις γυναίκες είναι η Κέιτ Μπλάνσετ για το «Tar» το οποίο διεκδικεί πέντε BAFTA συμπεριλαμβανομένου του σκηνοθεσίας για τον Τοντ Φιλντ.

Στους άνδρες, ο Κόλιν Φάρελ συναγωνίζεται τον Οστιν Μπάτλερ για τον «Ελβις» (που έχει εννέα υποψηφιότητες). Οι δύο ηθοποιοί κέρδισαν την Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ανδρικής ερμηνείας. Υποψήφιος επίσης είναι ο Μπρένταν Φρέιζερ για την πολυσυζητημένη «Φάλαινα» (τέσσερις υποψηφιότητες), ο Ντάριλ Μακ Κόρμακ για το «Καλή τύχη Λιο Γκράντε (τέσσερις υποψηφιότητες), ο Πολ Μεσκάλ για το «Aftersun» (παίζεται στις αίθουσες και είναι υποψήφιο σε τέσσερις κατηγορίες) και ο Μπιλ Νάι για το «Ασιθάνομαι ζωντανός» (τρεις υποψηφιότητες).

Στους υποψήφιους σκηνοθέτες, εκτός του Φιλντ ,της Πρινς Μπάιθγουντ και του Μπέργκερ θα βρούμε επίσης τον Νοτιοκορεάτη Παρκ Τσαν Γουκ για την «Απόφαση φυγής», το ντουέτο Νταν Κουάν – Ντάνιελ Σάινερτ για το «Τα πάντα όλα» και τον Μάρτιν Μακ Ντόνα για τα «Πνεύματα του Ινισέριν». Εκτός της Πρινς Μπάιθγουντ όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι σκηνοθέτες είναι επίσης υποψήφιοι και ως σεναριογράφοι είτε διασκευασμένου είτε πρωτότυπου και κάποιοι ως παραγωγοί.

Τέλος, ένα ενδιαφέρον στοιχείο στα φετινά BAFTA είναι ότι ταινίες κορυφαίων σκηνοθετών όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τζέιμς Κάμερον σχεδόν αγνοήθηκαν. Το «The Fabelmans» του Σπίλμπεργκ αρκείται με μια υποψηφιότητα σεναρίου και το «Avatar the way of water» έχει μόλις μια υποψηφιότητα, για τον ήχο του. Θαυμάσια όμως τα πήγε σε υποψηφιότητες το «Top Gun Maverick». Συγκέντρωσε τέσσερις υποψηφιότητες, όλες σε τεχνικές κατηγορίες.

***

Ολες οι υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Elvis

Τα πάντα όλα

Tár

Καλύτερη βρετανική ταινία

Aftersun

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Brian And Charles

Empire of Light

Good Luck to You, Leo Grande

Living

Roald Dahl’s Matilda The Musical

See How They Run

The Swimmers

The Wonder

Α γυναικείος ρόλος

Κέιτ Μπλάνσετ, Tár

Βαϊόλα Ντέιβις, Η γυναίκα βασιλιάς

Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ, Till

Aνα Ντε Αρμάς, Blonde

Εμα Τόμσον, Καλή τύχη Λιο Γκράντε

Mισέλ Γιέο, Τα πάντα όλα

Α ανδρικός ρόλος

Όστιν Μπάτλερ, Elvis

Μπρένταν Φρέιζερ, Η φάλαινα

Κόλιν Φάρελ, Τα πνεύματα του Ινισέριν

Ντάριλ Μακ Κόρμακ, Καλή τύχη Λιο Γκράντε

Πολ Μεσκάλ, Aftersun

Μπιλ Νάι, Αισθάνομαι ζωντανός

Β γυναικείος ρόλος

Αντζελα Μπάσετ, Black Panther: Wakanda Forever

Χονγκ Τσάου, Η φάλαινα

Κέρι Κόντον, Τα πνεύματα του Ινισέριν

Τζέιμι Λι Κέρτις, Τα πάντα όλα

Ντόλι Ντε Λεόν, Tο τρίγωνο της θλίψης

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Κάποια μίλησε

Β ανδρικός ρόλος

Μπρένταν Γκλίσον, Τα πνεύματα του Ινισέριν

Μπάρι Κέογκαν, Τα πνεύματα του Ινισέριν

Kε Χούι Κουάν, Τα πάντα όλα

Έντι Ρέντμεϊν, The Good Nurse

Aλμπρεχτ Σουχ, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Μάικλ Γουόρντ, Empire of Light

Σκηνοθεσία

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, Εντουαρντ Μπέργκερ

Τα πνεύματα του Ινισέριν, Μάρτιν Μακ Ντόνα

Απόφαση φυγής, Παρκ Τσαν Γουκ

Τα πάντα όλα, Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ

Tár, Tοντ Φιλντ

Η γυναίκα βασιλιάς, Τζίνα Πρινς -Μπάιθγουντ

Καλύτερο ντεμπούτο Βρετανού σεναριογράφου, σκηνοθέτη ή παραγωγού

Aftersun

Blue Jean

Electric Malady

Good Luck to You, Leo Grande

Rebellion

Μη αγγλόφωνη ταινία

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Argentina, 1985

Κορσές

Απόφαση φυγής

The Quiet Girl

Ντοκιμαντέρ

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny

Κινούμενο σχέδιο

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Σενάριο πρωτότυπο

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Τα πάντα όλα

The Fabelmans

Tár

Tο τρίγωνο της θλίψης

Σενάριο διασκευασμένο

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Αισθάνομαι ζωντανός

The Quiet Girl

Κάποια μίλησε

Η φάλαινα

Μουσική

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Babylon

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Τα πάντα όλα

Κάστινγκ

Aftersun

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Tο τρίγωνο της θλίψης

Φωτογραφία

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

The Batman

Elvis

Empire of Light

Top Gun: Maverick

Κοστούμια

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Amsterdam

Babylon

Elvis

Mrs. Harris Goes To Paris

Μοντάζ

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Elvis

Τα πάντα όλα

Top Gun: Maverick

Σκηνικά – σκηνογραφία

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Babylon

The Batman

Elvis

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Ανερχόμενο αστέρι (ψηφίζει το κοινό)

Aimee Lou Wood

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim

Μακιγιάζ- κομμώσεις

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

The Batman

Elvis

Roald Dahl’s Matilda The Musical

Η φάλαινα

Ηχος

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Avatar: The Way of Water

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Ειδικά οπτικά εφέ

Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο

Avatar: The Way of Water

The Batman

Τα πάντα όλα

Top Gun: Maverick

Βρετανική μικρού μήκους

The Ballad Of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye

Βρετανικό μικρού μήκους κινούμενο σχέδιο

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

Middle Watch

Your Mountain is Waiting