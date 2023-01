Σνάιντερ – Σάκκαρη 1-2: Με ανατροπή στον επόμενο γύρο του Australian Open

Τα… χρειάστηκε κόντρα στην Ντιάνα Σνάιντερ η Μαρία Σάκκαρη! Η 18χρονη αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι, με την Ελληνίδα τενίστρια να τη λυγίζει μετά από μια μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 33 λεπτών.

Η Σάκκαρη αν και βρέθηκε να χάνει, γύρισε… τούμπα το ματς (2-1), τσεκάροντας το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open (3-6, 7-5, 6-3).

Η 27χρονη δυσκολεύτηκε στην αρχή του αγώνα, με την Σνάιντερ να το εκμεταλλεύεται. Το φόρχαντ της Ρωσίδας έκανε τεράστια ζημιά στη Σάκκαρη, που βρέθηκε να χάνει με 3-0. Η Μαρία μείωσε με love game σε 5-3 αλλά η αντίπαλός της μετρούσε ως εκείνο το σημείο 11/14 πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς. Ενα winner χάρισε το πρώτο σετ στην Ντιάνα.

Με την πλάτη στον τοίχο, η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ, κάνοντας μπρέικ με το… καλημέρα. Εφτασε να προηγηθεί με 3-0 στα γκέιμ, με την Σνάιντερ να μειώνει σε 5-4. Τελικά, δύο λάθη της Ρωσίδας έγειρα την πλάστιγγα προς τη μεριά της 27χρονης για την ισοφάριση του σετ (7-5).

Στο τρίτο σετ η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε το καθήκον της, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά. Η Σάκκαρη έκανε γρήγορα το μπρέικ και με την εμπειρία της, τελείωσε την αναμέτρηση με 6-3. Κάπως έτσι, η 27χρονη περιμένει να μάθει ποια θα αντιμετωπίσει από το ζευγάρι του αγώνα Ζου-Τάιχμαν.

Into the third round 💫@mariasakkari 🇬🇷 digs deep to edge qualifier Diana Shnaider 3-6 7-5 6-3.@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/wf9YACI3J2

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023