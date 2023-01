Την ώρα που υπάρχουν νέες εξελίξεις στο Qatargate, με τη σύλληψη της λογίστριας του Αντόνιο Παντσέρι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξαν τον αντικαταστάτη της Εύας Καϊλή για τη θέση του αντιπροέδρου.

Ο Παντσέρι πλήρωνε με 20.000 ευρώ σε χάρτινες σακούλες

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Μαρκ Άνχελ, από το Λουξεμβούργο και την ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Άλλωστε, ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής ήταν το φαβορί για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Άνχελ εξελέγη με 307 ψήφους.

