Ουκρανοί και Ρώσοι γιορτάζουν σήμερα, εν μέσω του πολέμου, τα Χριστούγεννα και οι εχθροπραξίες συνεχίζονται σε πολλά σημεία του μετώπου, παρά τη μονομερή κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία το Κίεβο και η Δύση χαρακτηρίζουν «υποκρισία».

Όπως και χθες, ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε και κατήγγειλε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν θέσεις των Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να απαντήσουν.

Η Ουκρανία από την πλευρά της αμφισβητεί την ειλικρίνια αυτής της ρωσικής εκεχειρίας, επιμένοντας ότι πρόκειται για στρατήγημα ώστε να κερδίσει χρόνο η Μόσχα.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ απέρριψε για άλλη μια φορά σήμερα την εκεχειρία, χαρακτηρίζοντάς την «απάτη». «Η Ρωσία εισέβαλε και σκοτώνει Ουκρανούς επί 11 μήνες, αγανακτώντας επειδή αντιστεκόμαστε. Η Ρωσία ανακοινώνει μονομερώς μια πλαστή εκεχειρία σε όλη τη γραμμή του μετώπου αλλά εξακολουθεί να διαμαρτύρεται: γιατί η Ουκρανία δεν στηρίζει την απατηλή πρότασή μας;» έγραψε στο Twitter.

RF unilaterally invaded & has been killing Ukrainians for almost 11 months. But it’s indignant: «Why are you resisting?»

RF unilaterally announces a fake 36-hour «ceasefire,» fires along the entire contact line, but again whines: «Why does Ukraine not support our false proposal?»

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 7, 2023