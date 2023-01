Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε ο αντιπροέδρος της κυβέρνησης στην Τουρκία, Φουάτ Οκτάι. Ο Τούρκος αντιπρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος για την επίσκεψη του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σε απειλητικό τόνο, ο Φουάτ Οκτάι είπε: «Η Τουρκία δεν επιτρέπει τέτοιες φωτογραφίες και κάνει ό,τι πρέπει. Η Τουρκία δεν λέει λόγια του αέρα, όταν λέει ”θα έρθουμε ξαφνικά”, αν το πει θα το κάνει. Ειδικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν μιλάει στον βρόντο».

Ο Οκτάι δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος δέχθηκε στήριξη για την δικαστική δίωξή του από τον δήμαρχο Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη.

Η φωτογραφία που εξόργισε τον Φουάτ Οκτάι ήταν αυτή που δημοσίευσε ο αρχηγός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη σελίδα του στο Facebook, από την επίσκεψη που πραγματοποίησε σε στρατιωτικές μονάδες σε Ρόδο, Ψέριμο, Καλόλημνο και Ψαρά στα τέλη Δεκεμβρίου.

Türkiye vows to ‘do what’s necessary’ over Greek military chief’s photo on Aegean island https://t.co/JW2YTSV296 pic.twitter.com/Fkh8bV1RNB

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 6, 2023