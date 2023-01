Την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά την διάρκεια του εορτασμού των Χριστουγέννων διέταξε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο η προσωρινή εκεχειρία θα διαρκέσει 36 ώρες και πιο συγκεκριμένα από τις 12 το μεσημέρι της 6ης Ιανουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Ιανουαρίου.

Οι Ρώσοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου με βάση το παλαιό ημερολόγιο.

Ο πατριάρχης της ρωσικής ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος, που πρόσκειται στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάλεσε νωρίτερα τη Μόσχα και το Κίεβο να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με την ευκαιρία των Χριστουγέννων που εορτάζεται για τους Ρώσους ορθοδόξους το Σάββατο, 7 Ιανουαρίου.

«Εγώ, ο Κύριλλος, Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, απευθύνομαι σε όλα τα μέρη που έχουν εμπλακεί στην αδελφοκτόνα σύγκρουση για να τους καλέσω να εγκαθιδρύσουν κατάπαυση του πυρός και να σφραγίσουν μια χριστουγεννιάτικη εκεχειρία από τις 12:00 της 6ης Ιανουαρίου έως τις 00:00 της 7ης Ιανουαρίου», ανέφερε σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ρωσικής Εκκλησίας.

Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι δύο χώρες οι κάτοικοι των οποίων είναι στην πλειονότητά τους ορθόδοξοι χριστιανοί, όμως το Κίεβο απομακρύνεται από τη θρησκευτική κηδεμονία της Μόσχας τα τελευταία χρόνια κυρίως με την ίδρυση μιας αυτοκέφαλης ορθόδοξης Εκκλησίας.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία ο πατριάρχης Κύριλλος εκφώνησε κηρύγματα στα οποία έδινε την ευλογία του στα ρωσικά στρατεύματα κατακρίνοντας ταυτόχρονα τις ουκρανικές αρχές.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, διεξήγαγε σειρά ερευνών σε εκκλησίες και μοναστήρια που υπάγονται στο Πατριαρχείο Μόσχας στο πλαίσιο μέτρων «αντικατασκοπείας».

Αν και η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία που υπαγόταν στο Πατριαρχείο Μόσχας διέκοψε τους δεσμούς της με τη Ρωσία τον Μάιο, λόγω της ρωσικής εισβολής, πολλοί αξιωματούχοι της έχουν τιμωρηθεί από το Κίεβο για θέσεις τους που κρίθηκαν φιλορωσικές.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν πως οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας θα πρέπει να υποστηριχθούν από μια μονομερή κατάπαυση του πυρός και ένα «όραμα για μια δίκαιη λύση».

Από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν επαναβεβαίωσε πως η Ρωσία είναι ανοικτή σε έναν σοβαρό διάλογο, δεδομένου ότι οι αρχές του Κιέβου θα λάβουν υπόψη τις νέες εδαφικές πραγματικότητες».

Το παραπάνω σενάριο ωστόσο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει δεκτό από το Κίεβο όπως ξεκαθάρισε ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία (ο Πούτιν) με τη λέξη »συνομιλίες» προτείνει στην Ουκρανία και τον κόσμο να αναγνωρίσουν »το δικαίωμά του να καταλαμβάνει ξένα εδάφη» και »να εδραιώσει την απουσία νομικών συνεπειών για τις μαζικές δολοφονίες σε ξένο έδαφος». Είναι απολύτως απαράδεκτο», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Axiom: why will it be impossible to make a deal with RF?

RF (Putin) under the word «talks» offers 🇺🇦 & the world to recognize «its right to seize foreign territories» & «to fix the absence of legal consequences for mass killings on foreign territory».

It’s fully unacceptable.

