Η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική της συνεργασία με την Κίνα

Την ώρα που το Κρεμλίνο έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» τους περισσότερους Δυτικούς ηγέτες ακόμα και για πρωτοχρονιάτικες ευχές, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλία μέσω βιντεοδιάσκεψης με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, ότι η Μόσχα θα «ενισχύσει τη συνεργασία της με τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις». Μάλιστα, ο Πούτιν κάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τη Μόσχα την άνοιξη και χαρακτήρισε την πρόσκληση ως μια δημόσια απόδειξη της «δύναμης των ρωσο-κινεζικών δεσμών πάνω σε κομβικά ζητήματα», σύμφωνα με τον Guardian.

Στην αρχική τοποθέτησή του, η οποία κράτησε οκτώ λεπτά, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε τη σημασία της «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» Ρωσίας – Κίνας «εν όψει των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων».

Ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε ότι η στρατιωτική συνεργασία έχει «ιδιαίτερη θέση» στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Τόνισε, επίσης, ότι το Κρεμλίνο στοχεύει στην «ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και της Κίνας».

Ο Πούτιν χαρακτήρισε, τέλος, τις σχέσεις των δύο χωρών ως τις «καλύτερες» στην ιστορία τους.

Τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Πούτιν ότι ο δρόμος προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία δεν θα είναι ομαλός και ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την «αντικειμενική και δίκαιη στάση» του στο θέμα.

Ο Σι, ο οποίος αποκάλεσε τον Πούτιν «αγαπητό του φίλο» κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης, επισήμανε ότι η ρωσική πλευρά έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν έχει αρνηθεί να επιλύσει τη σύγκρουση μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την εκτίμησή του γι’ αυτό.

Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε, μέσω μεταφραστή, ότι «μπροστά σε μια δύσκολη και καθόλου ξεκάθαρη διεθνή κατάσταση», το Πεκίνο είναι έτοιμο «να αυξήσει τη στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία, να παρέχει ο ένας στον άλλον ευκαιρίες ανάπτυξης, να είναι παγκόσμιοι εταίροι προς όφελος των λαών των χωρών μας και προς το συμφέρον της σταθερότητας σε όλο τον κόσμο».

