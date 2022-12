Turkish President Tayyip Erdogan attends a joint news conference with Serbian President Aleksandar Vucic (not pictured) during a visit to Belgrade, Serbia September 7, 2022. REUTERS/Marko Djurica

Ο «σουλτάνος» γνωρίζει καλά ότι στις επικείμενες εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν έως το καλοκαίρι του 2023, δεν θα κάνει «περίπατο» 28.12.2022, 12:40 Οι λεονταρισμοί κατά της Ελλάδας με απειλές ακόμη και για πυραυλικό χτύπημα κατά της Αθήνας, οι ανακοινώσεις για νέο μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα καθώς και οι αυξήσεις μισθών σε μία χώρα που εκατομμύρια πολίτες έχουν «γονατίσει» από την ακρίβεια, φαίνεται πως αφήνουν ασυγκίνητους τους Τούρκους, οι οποίοι – όπως αποτυπώνεται σε νέα δημοσκόπηση – γυρνάνε την πλάτη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο «σουλτάνος» γνωρίζει καλά ότι στις επικείμενες εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν έως το καλοκαίρι του 2023, όχι μόνο δεν θα κάνει «περίπατο» αλλά αντιθέτως, φαίνεται πως όλα τα προεκλογικά παιχνίδια και οι τακτικισμοί πέφτουν στο κενό, καθώς όλοι οι πιθανοί αντίπαλοί του προηγούνται σε νέα δημοσκόπηση. Εκρέμ Ιμάμογλου: Πώς απέτυχε το σχέδιο «εξόντωσής» του – Οργή Τούρκων κατά Ερντογάν Βλέπει την… πλάτη των αντιπάλων του Συγκεκριμένα, σε νέα δημοσκόπηση έρχεται πίσω από όλους τους πιθανούς αντίπαλους του για την προεδρία με τους δημάρχους Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης να έχουν τη μεγαλύτερη δυναμική. ΗΠΑ: Από +11°C στους -31°C μέσα σε δύο ημέρες – Τι λένε οι ειδικοί για την ακραία κακοκαιρία Τα αποτελέσματα δημοσκόπησης στο ερώτημα ποιον θα ψήφιζαν οι πολίτες, αν κάποιο από τα ακόλουθα πρόσωπα οριστεί ως κοινός υποψήφιος της Αντιπολίτευσης, αποτελούν ένα ηχηρό «χαστούκι» για τον Ερντογάν. Οι προβλέψεις Συγκεκριμένα, βάσει της δημοσκόπησης, το υψηλότερο ποσοστό φαίνεται να έχει ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς συγκεντρώνοντας 51,4 % έναντι 33,1% του Ερντογάν. Ακολουθεί ο Εκμέμ Ιμάμογλου με 43,2 % με τον Ερντογάν να συγκεντρώνει 36,9% ενώ στην τρίτη θέση έρχεται η Μέρακ Ακσενέρ με 42,4% με τον Ερντογάν να λαμβάνει 36,3%. Ακόμη και ο αρχηγός του CHP Κεμάλ Κιλιντσάρογλου που συγκεντρώνει το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των πολιτικών που θα μπορούσαν να ηγηθούν της Αντιπολίτευσης στις επικείμενες εκλογές, φαίνεται πως αφήνει πίσω του, με μικρή μεν διαφορά, το τούρκο πρόεδρο. Ο Κιλιτσντάρογλου στην ίδια δημοσκόπηση συγκέντρωσε 38,6% έναντι 37,6% του Ερντογάν. Το μεγάλο λάθος του «σουλτάνου» Ο Ερντογάν φαίνεται πως αναζητά τρόπους να αντιστρέψει το κλίμα εις βάρος του στο εσωτερικό της χώρας. Η απόπειρα φίμωσης και πολιτικής εξόντωσης ενός εκ των πιθανών βασικών του αντιπάλων, του Εκρέμ Ιμάμογλου, μετά και την πρωτόδικη απόφαση για ποινή φυλάκισης και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων , δεν είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα για τον «σουλτάνο». Χιλιάδες πολίτες συσπειρώθηκαν στο πλευρό του Ιμάμογλου σε μία μεγαλειώδη διαδήλωση που μετατράπηκε σε διαμαρτυρία κατά των αυταρχικών πολιτικών του Ερντογάν και ενάντια στην ακρίβεια που έχει φέρει στα όρια της φτώχειας εκατομμύρια πολίτες. Την ίδια στιγμή, ο Ερντογάν φαίνεται ότι «τρώει τα μούτρα του» και σε ένα ακόμη θέμα στο οποίο είχε επενδύσει πολιτικά ενόψει των εκλογών. Η αγορά F-16 από τις ΗΠΑ δεν προχωρά λόγω και των εμπρηστικών δηλώσεων και πολεμικών ιαχών του τούρκου προέδρου εναντίον της Ελλάδας, ένα θέμα που έχει αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Ωστόσο αναλυτές χτυπούν καμπανάκι για τις επόμενες κινήσεις του Ερντογάν, καθώς φαίνεται πως όσο πλησιάζουμε προς την εκλογική μάχη στη γειτονική χώρα, τόσο θα αυξάνονται οι κίνδυνοι για νέες απειλητικές κινήσεις από τον «σουλτάνο» σε μία προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό γι΄ αυτόν κλίμα στην Τουρκία και να παραμείνει στη εξουσία. Η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα τις κινήσεις του γνωρίζοντας ότι σε έναν βαθμό οι εμπρηστικές δηλώσεις του απευθύνονται προς το εσωτερικό της χώρας του. Ωστόσο, η ανησυχία για το μέχρι που μπορεί να φτάσει, είναι υπαρκτή και για τον λόγο αυτό η ελληνική διπλωματία παραμένει σε εγρήγορση και δεν αφήνει αναπάντητες τις απειλές, τόσο του Ερντογάν, όσο και τούρκων αξιωματούχων που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.