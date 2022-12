Περισσότεροι από 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου σε ένα εργοστάσιο στο βορειοδυτικό Ιράν.

Η έκρηξη, στο εργοστάσιο χρωμάτων της βιομηχανικής ζώνης του Σαχίντ Σαλιμί, στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 65 άνθρωποι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Από αυτούς τους τραυματίες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, στους 22 παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα της περιοχής και σε εξειδικευμένα νοσοκομεία της Ταμπρίζ. Σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ τουλάχιστον 10 από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

At least 65 people were injured after an explosion occurred in a paint factory in Azarshahr City, Iran, local media reported Monday citing medic sources in East Azarbaijan province. https://t.co/X77HPWShFE

