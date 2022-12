Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο ο Πελέ, του οποίου η υγεία έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.

Οι κόρες του Πελέ, Φλάβια και Κέλι Κριστίνα Νασιμέντο, βρίσκονται στο πλευρό του πατέρα τους, ενώ το Σάββατο κατέφτασε στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν» και ο γιός του Εντίνιο, για να περάσει την παραμονή των Χριστουγέννων και τα Χριστούγεννα με τον πολυαγαπημένο πατέρα του.

Την Παρασκευή, ο Εντίνιο είχε απολογηθεί επειδή δεν ήταν σε θέση να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα του, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, δηλώνοντας στην Estadao: «Θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά σήμερα έχω δεσμεύσεις εδώ. Δεν είμαι γιατρός, δεν θα μπορούσα να βοηθήσω πολύ.

Όμως, την επομένη, ο τεχνικός του ποδοσφαιρικού συλλόγου Λοντρίνα της Παράνα βρέθηκε και αυτός στο πλευρό του Πελέ. Μάλιστα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαίνεται να πιάνει το χέρι του Πελέ και την οποία συνοδεύει με τα εξής λόγια: «Μπαμπά, η δύναμή μου είναι μαζί σου».

Σε κάποιες φωτογραφίες στη συγκεκριμένη ανάρτηση απαθανατίζονται ο Εντίνιο, μαζί με τις κόρες του Σοφία και Στέφανι Νασιμέντο.

Την ίδια ώρα, θλίψη έχει προκαλέσει βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media και δείχνει συγγενείς του Πελέ να τον χαιρετούν μέσω βιντεοκλήσης.

Ο ίδιος φαίνεται να μην έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e

