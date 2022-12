FILE PHOTO: Turkish President Tayyip Erdogan speaks during a meeting to announce an economic reform package, in Istanbul, Turkey March 12, 2021. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν αποτελεί μόνο απειλή για την Ελλάδα, αλλά γίνεται επίσης ένας ολοένα και μεγαλύτερος κίνδυνος για το ΝΑΤΟ, σημειώνει το γερμανικό δίκτυο, διερωτώμενο εάν πρέπει πράγματι το Βερολίνο να παραδώσει υποβρύχια στην Τουρκία. 21.12.2022, 21:47 Ο Τούρκος πρόεδρος απειλεί απροκάλυπτα την Ελλάδα, μιλώντας ακόμη και για εκτόξευση πυραύλων στην Αθήνα. Για το σκοπό αυτό, η Τουρκία υπονομεύει συστηματικά τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ ο Ερντογάν γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος για το ΝΑΤΟ. Αυτά σημειώνει, σε άρθρο του, το γερμανικό δίκτυο RND, αναλύοντας την προκλητική πολιτική του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και όχι μόνον. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «δεν περνάει μέρα χωρίς νέες απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, εταίρου της στο ΝΑΤΟ. Ο αυταρχικός αρχηγός του κράτους, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν διεκδικεί μόνο ορυκτούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο και στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Παίζει επίσης δημοσίως με την ιδέα να εκτοξεύσει πυραύλους στην ελληνική πρωτεύουσα Αθήνα!». Ουκρανία: Στο πρώτο του ταξίδι στην Ουάσιγκτον ο Ζελένσκι θα πάρει τους Patriot Ίσως πρόκειται απλώς για σαμποτάζ στην προεκλογική εκστρατεία για τις τουρκικές προεδρικές εκλογές – ένα παιχνίδι με το οποίο ο Ερντογάν θέλει να αποσπάσει την προσοχή των συμπατριωτών του από την οικονομική δυσπραγία. Ίσως όμως ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους να είναι πράγματι έτοιμος να πάει σε πόλεμο με την Ελλάδα, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα, αναφέρεται στο γερμανικό άρθρο. Η Τουρκία υπονομεύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: ο Τούρκος πρόεδρος δεν αποτελεί μόνο απειλή για την Ελλάδα, αλλά γίνεται επίσης ένας ολοένα και μεγαλύτερος κίνδυνος για το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία υπονομεύει συστηματικά τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, συνάπτει αμφισβητήσιμες συμφωνίες όπλων με τη Μόσχα και εμποδίζει εδώ και μήνες τη βόρεια διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Κανείς δεν μπορεί να είναι πιο χαρούμενος γι' αυτό από τον «φίλο» του Ερντογάν, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνει το RND. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Τουρκία θεωρήθηκε σημαντικό προγεφύρωμα της δυτικής συμμαχίας στο Σιδηρούν Παραπέτασμα. Σήμερα, είναι αμφίβολο αν θέλει και αν μπορεί ακόμη να εκπληρώσει την αμυντική της αποστολή στη συμμαχία. «Πρέπει η Γερμανία να παραδώσει υποβρύχια στην Τουρκία;» Αντί να επικεντρωθεί στα καθήκοντα του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν διεξάγει πολέμους στη Συρία και το βόρειο Ιράκ που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, στέλνει μισθοφόρους στη Λιβύη και «ίσως κατακτήσει δημοφιλή ελληνικά νησιά όπως η Ρόδος, η Κως και η Λέσβος», αναφέρει χαρακτηριστικά το RND. Εάν συμβεί αυτό, τονίζει, το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει την πιο σοβαρή δοκιμασία της ιστορίας του. Στο παρασκήνιο, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να αποκαταστήσει τις συνομιλίες μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, που διακόπηκαν απότομα από τον Ερντογάν. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό, σχολιάζει το γερμανικό δίκτυο και υπογραμμίζει πως το Βερολίνο πρέπει τώρα να εξετάσει σοβαρά αν, ενόψει των συνεχών απειλών της Άγκυρας, η παράδοση γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία, η οποία είχε ήδη εγκριθεί το 2009, εξακολουθεί να δικαιολογείται.