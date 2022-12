A member of the medical staff is seen inside the intensive care unit (ICU) of the Sotiria hospital, where coronavirus disease (COVID-19) positive patients are treated, in Athens, Greece, November 12, 2021. Picture taken November 12, 2021. REUTERS/Giorgos Moutafis

Αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα δείχνει η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. 20.12.2022, 16:29 Αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα δείχνει η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, ενώ ελαφρώς μειωμένα εμφανίζονται τα κρούσματα κοροναϊού. Ειδικότερα, την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 47.497 κρούσματα COVID-19 (4.553 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -9% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 30% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 5.548.487 εκ των οποίων 52.2% γυναίκες. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.86 (95% ΔΕ: 0.73 – 0.94) Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.343 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 192, -6% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.200 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 171, 13% εβδομαδιαία μεταβολή). Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφονται πινακίδες ΙΧ και δικύκλων – Ποιοι εξαιρούνται Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 104 (60.6% άνδρες) με διάμεση ηλικία 77 έτη και το 98.1% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.