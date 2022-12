Δώρα Χριστουγέννων και μαγικές εκδηλώσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά

Ο πιο όμορφος μήνας του χρόνου ξεκίνησε, γεμίζοντας τα σπίτια, τους δρόμους και τις πλατείες με φως, στολίδια και ομορφιά. Όμως αυτό που λατρεύουμε περισσότερο από όλα στα Χριστούγεννα ήταν, είναι και θα παραμείνει η μαγεία του να μοιραζόμαστε αυτά που αγαπάμε με τα πιο κοντινά μας πρόσωπα, η συντροφιά της οικογένειας και των φίλων μας, οι όμορφες στιγμές και η αμοιβαία έκφραση της ευγνωμοσύνης μας. Όλα αυτά, δηλαδή, που για λίγες ημέρες μας κάνουν να νιώθουμε και πάλι παιδιά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που στους περισσότερους από εμάς έχει αποτυπωθεί “ανεξίτηλα” η παιδική ανάμνηση του στολισμένου δέντρου με τα φανταχτερά Χριστουγεννιάτικα δωράκια, που ανυπομονούσες τόσο πολύ να ανοίξεις, ενώ αντάλλαζες ευχές και αγκαλιές με τα αγαπημένα σου πρόσωπα!

Πώς θα χαρείς στο μέγιστο τις μέρες των γιορτών

Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις τις ημέρες των γιορτών στο μέγιστο είναι πάντα… ο δικός σου. Εξερευνώντας τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε ολόκληρη τη χώρα, τις στολισμένες γειτονιές, ακόμη και τις χριστουγεννιάτικες ταινίες και σειρές, θα βρεις τα στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να νιώσεις το πνεύμα των γιορτών. Αν, όμως, αναζητάς λίγη έμπνευση, τα Public έχουν φροντίσει να σε βάλουν στην πιο «What a Christmas Feeling» διάθεση, μέσα από πρωτότυπα δώρα, μοναδικές εκδηλώσεις και αμέτρητες ιδέες για χριστουγεννιάτικη διασκέδαση.

.

Ξαναγίνε παιδί σε 5+1 βήματα

Διάλεξε τα πιο ευφάνταστα Χριστουγεννιάτικα δώρα

Δεν χρειάζεσαι κόκκινη στολή και σάκο για να γίνεις ο Άι Βασίλης για εκείνους που αγαπάς. Στο ειδικά διαμορφωμένο χριστουγεννιάτικο microsite των Public θα βρεις τα καλύτερα δώρα για παιδιά… κάθε ηλικίας, με αμέτρητες πρωτότυπες επιλογές που θα ξαφνιάσουν τους παραλήπτες και θα τους κάνουν να χαμογελάσουν διάπλατα. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις τις χριστουγεννιάτικες αγορές σου για όλους, όποιο και αν είναι το budget σου, για να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τους αγαπημένους σου. Χιλιάδες παιδικά παιχνίδια, επιτραπέζια, βιβλία, gaming κονσόλες και games, smartphones, smartwatches και tablets καθώς και κάθε λογής τεχνολογικά gadgets και αξεσουάρ είναι στη διάθεσή σου, ώστε να κάνεις τα πιο ιδιαίτερα δωράκια και να σκορπίσεις τα πιο πλατιά χαμόγελα!

Συνάντησε τον Άι Βασίλη – κι άκου κι ένα τραγούδι

Ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά του, αλλά και αγαπημένοι παιδικοί ήρωες, όπως ο Σκρουτζ, η Κόκκινη Βασίλισσα και η Χιονάτη, μπορούν να ξυπνήσουν το Christmas spirit μέσα σου, ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Θα τους συναντήσεις όλους στο κατάστημα Public Συντάγματος μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα Σαββατοκύριακα 12:00-16:00 και Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 17:00 έως τις 21:00.

Σε αντίστοιχο κλίμα, στα Public The Mall Athens θα συναντήσεις τη μπάντα των Public την Κυριακή 18/12 και την Παρασκευή 30/12, 12:00-14:00 και 18:00-21:00 αντίστοιχα, ενώ η ομάδα των ξωτικών θα βρίσκεται επί της υποδοχής τις ίδιες ημέρες, αλλά για περισσότερες ώρες (δηλαδή 11:00-15:00 και 16:00-20:00 αντίστοιχα).

Η ίδια χριστουγεννιάτικη συντροφιά θα βρεθεί τις ίδιες ώρες στο Public του Golden Hall την Παραμονή των Χριστουγέννων και στις 29/12, για να μοιράσει ακόμη περισσότερη χαρά.

Λίγη (ή μάλλον μπόλικη) ακόμη μουσική θα βρεις στο Public The Mall Athens τα Σάββατα 10, 17 και 24 Δεκέμβρη, από τις 11:00 έως τις 15:00, με τις φωνές του VOX Acapella Group. Εξαιρετικά χριστουγεννιάτικο, έτσι δεν είναι;

.

Μοιράσου με τα παιδιά σου τη χαρά της ανάγνωσης

Τα Χριστούγεννα είναι η καλύτερη περίοδος για να φέρεις τα παιδιά σου σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου – και να τον αντικρίσεις κι εσύ ξανά μέσα από τα μάτια τους. Το Σάββατο 10/12, στις 12:00 το μεσημέρι, στα Public του Συντάγματος θα βρεις δυο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις, που θα πετύχουν και τους δυο αυτούς σκοπούς.

Η πρώτη αφορά ένα καθαρά χριστουγεννιάτικο βιβλίο, Το Φαρδύ Πουλόβερ της Άρμελ Μόντερε, που διδάσκει στα παιδιά τη φιλία, την αλληλεγγύη και τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης των υλικών για έναν καλύτερο πλανήτη. Την τρυφερή ιστορία θα μας αφηγηθεί η Παιδαγωγική Ομάδα Απ’ουσία, καλώντας μας να συμμετέχουμε σε ένα συναρπαστικό χριστουγεννιάτικο εργαστήρι για τη διαδραστική αφήγηση παραμυθιού, σε θεατρικά και κινητικά παιχνίδια και τρόπους ζωγραφικής. Τα χαμόγελα είναι εγγυημένα.

Όσον αφορά στη δεύτερη βιβλιοπαρουσίαση των Public, αφορά την εξαιρετικά σημαντική σειρά βιβλίων «Τα παιδιά διαβάζουν αρχαίους», που αποδίδει με τρόπο κατάλληλο για παιδιά από 5 ετών, ορισμένα από τα πιο πολύτιμα αρχαία κείμενα: τις Βάκχες, την Αντιγόνη και Το Δαχτυλίδι του Πολυκράτη. Τη σειρά θα προλογίσει ο Γιάννης Ζουγανέλλης, στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος (THE MYTHOLOGIST), ενώ η κάθε συγγραφέας θα αφηγηθεί τη δική της διασκευή των κλασικών κειμένων. Συγκεκριμένα, η Μυρτώ Αλικάκη θα διαβάσει τη δική της ερμηνεία των Βακχών του Ευριπίδη, η Στεφανία Γουλιώτη τη διασκευή της επί της Αντιγόνης του Σοφοκλή, ενώ η Άννη Θεοχάρη τη δική της εκδοχή στο Δαχτυλίδι του Πολυκράτη του Ηρόδοτου.

Απλώς, φρόντισε να έχετε οικογενειακώς τις μάσκες σας (FFP2 ή N95) και να φτάσετε στον 5ο όροφο των Public από νωρίς, μιας και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Βρες κι άλλες στιγμές για να μοιραστείς

Όπου κι αν μένεις, αυτές τις μέρες η περιοχή σου θα είναι κυριολεκτικά γεμάτη από όμορφες ή και φαντασμαγορικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Τόλμα το διαφορετικό. Δοκίμασε να κάνεις πατινάζ για πρώτη φορά στη ζωή σου, παρακολούθησε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση (ό,τι και αν σημαίνει αυτό για ‘σένα) και πήγαινε σε μια συναυλία. Αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, στο blog των Public θα βρεις όλες τις πληροφορίες που σου χρειάζονται.

.

Άσε το άγχος για το 2023

Τι σημαίνει να «νιώθεις και πάλι παιδί»; Πάνω από όλα να είσαι ανέμελος. Πράγμα που ενδέχεται να αποδειχθεί ευκολότερο από ό,τι πιστεύεις, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις αγορές των ημερών. Αξιοποίησε τις υπηρεσίες των Public για να παραλάβεις τα δώρα για τους αγαπημένους σου την επόμενη κιόλας μέρα (Next Day Delivery) και τσέκαρε τους τρόπους πληρωμής για να βρεις εκείνον που σου ταιριάζει. Flex Pay με έως και 36 δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στον χριστουγεννιάτικο προϋπολογισμό; Ή Public Now, Pay Later με Klarna για τρεις άτοκες δόσεις, επίσης χωρίς να χρειάζεσαι πιστωτική; Μόνο εσύ ξέρεις την απάντηση.

.

Πες το με μια κάρτα

Όταν ήσουν παιδί, ίσως έστελνες χριστουγεννιάτικες κάρτες μαζί με την οικογένειά σου. Μπορείς να επαναφέρεις το έθιμο, δίνοντας έναν αέρα νοσταλγίας στις ημέρες των γιορτών ή να εκσυγχρονίσεις την παλιά συνήθεια για να δείξεις έμπρακτα την αγάπη σου σε όσους είναι μακριά. Η Public Gift Card μπορεί να φτάσει στο κινητό ή τα e-mail τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, για να ξέρουν ότι τους σκέφτεσαι παρά τη χιλιομετρική απόσταση. Συμβαίνει, επίσης, να είναι το τέλειο δώρο για τους εφήβους, που πάντα προτιμούν να διαλέγουν μόνοι τους τα δώρα που θα βρουν κάτω από το δέντρο.

Η μαγεία των Χριστουγέννων σε περιμένει στα Public!