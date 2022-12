ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2022 / ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΟΥΝΤΙΑΛ / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΓΑΛΛΙΑ (PHOTOS ONLY FOR EDITORIAL USE)

Μετά από 36 χρόνια η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου. 18.12.2022, 20:07 Τι ματς, τι τελικός ήταν αυτός! Ούτε ο πιο… άρρωστος σεναριογράφος δε θα σκεφτόταν μια τέτοια εξέλιξη. Διαβάστε επίσης: Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ: Το τέλος ενός κύκλου 92 χρόνων Πραγματικά, αυτά που συνέβησαν στο Lusail του Κατάρ δεν υπάρχουν, με την Αργεντινή και την Γαλλία να προσφέρουν στον ποδοσφαιρικό πλανήτη μια αδιανόητη παράσταση. Μια παράσταση που θα μνημονεύεται για χρόνια. Μακρόν για Μουντιάλ: «Οι Μπλε μας έκαναν να ονειρευόμαστε» Στον κορυφαίο τελικό όλων των εποχών, η «Αλμπισελέστε» πήγε να αυτοκτονήσει δις. Τόσο στην κανονική διάρκεια, όσο και στην παράταση. Ωστόσο, η παρέα του Λιονέλ Μέσι επιβίωσε στο θρίλερ και με ήρωα τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ στη ρωσική ρουλέτα, έριξε στο καναβάτσο τη Γαλλία του απίθανου Κιλιάν Εμπαπέ. Και είναι δεδομένο, πως ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα τη βλέπει από ψηλά και θα χαμογελά. Μετά από αναμονή 36 χρόνων, η αγαπημένη του Αργεντινή έφτασε στα τρία βαρύτιμα τρόπαια. Με τον Λιονέλ Μέσι να καταπίνει… σπαθιά σε όλη τη διοργάνωση. Οχτώ χρόνια μετά τον χαμένο τελικό στη Βραζιλία, αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, με τον Pulga να παίρνει από το χεράκι την Αλμπισελέστε και να την οδηγεί στη Γη της Επαγγελίας. Αδιανόητα πράγματα από τον 35χρονο σούπερ σταρ, που ήταν και αυτός που άνοιξε τον δρόμο προς την κούπα. Ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 23′ με εκτέλεση πέναλτι και αυτόματα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει στους «16», στους «8», στους «4», καθώς και στον τελικό ενός Μουντιάλ! Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε τα πάντα για το back to back, αλλά το αδιανόητο χατ τρικ του δεν αρκούσε. Η Αργεντινή είχε φύλακα-άγγελο κάτω από τα γκολποστ στη ρωσική ρουλέτα, πανηγυρίζοντας την επιστροφή στο Εβερεστ του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Κυριαρχία της Αργεντινής στο πρώτο μέρος Ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα τον Ανχελ Ντι Μαρία. Μία κίνηση που αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από καταλυτική στην έκβαση του πρώτου ημιχρόνου. Μάλιστα, τα πλάνα του νεαρού τεχνικού της Αργεντινής άλλαξαν λίγο πριν τη σέντρα, με τον Ταλιαφικό να παίρνει τελικά τη θέση του Ακούνια. Από τα πρώτα λεπτά του πρώτου μέρους, η Αργεντινή είχε τον έλεγχο του αγώνα. Συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι οι παίκτες της «Αλμπισελέστε» ακολουθούσαν κατά γράμμα το πλάνο του Λιονέλ Σκαλόνι. Και το… μήνυμα ήταν ένα: Μεταφέρετε το παιχνίδι στην αριστερή πλευρά του Ντι Μαρία. Ο 34χρονος άσος έκανε συνεχώς γιο-γιο τον Κούντε, με τους Αργεντίνους να… σβήνουν και τα μεγάλα ατού των Γάλλων. Η πρώτη απειλή από την πλευρά της Αργεντινής ήρθε στο 5ο λεπτό. Οι παίκτες του Σκαλόνι πίεσαν και έκλεψαν την μπάλα, με τον Μακάλιστερ να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή και τον Λιορίς να μπλοκάρει. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ αδυνατούσε να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, με την Αργεντινή να βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση. Μέχρι που φτάσαμε στο 21ο λεπτό του τελικού. Ο Ντι Μαρία έκανε το μπάσιμο από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και ο Μαρτσίνιακ υπέδειξε την βούλα για μαρκάρισμα του Ντεμπελέ. Ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, στέλνοντας τον Γιορίς από τη μια πλευρά και την μπάλα από την άλλη για το 1-0. Το γκολ έδωσε φτερά στα πόδια των Αργεντινών, που έβλεπαν ότι είναι ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο. Η Γαλλία συνέχισε να είναι προβληματική στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, με την ανασταλτική λειτουργία των Γκαούτσος να είναι υποδειγματική. Με τη Γαλλία άχρωμη και άνευρη, η Αργεντινή βρήκε και δεύτερο γκολ στην δεύτερη ουσιαστική της ευκαιρία. Και τι γκολ. Με αντεπίθεση για… σεμινάριο. Συγκεκριμένα, στο 36ο λεπτό, ο Μολίνα βγήκε πρώτος στην μπάλα, αυτή κατέληξε στον Λιονέλ Μέσι που με ένα μαγικό τσίμπημα, έβγαλε στην κόντρα τον Μακάλιστερ. Με τους Τρικολόρ σε αμυντική ανισορροπία, ο άσος της Μπράιτον έκανε την τέλεια πάσα στον Ντι Μαρία, που εκτέλεσε τον Γιορίς για το 2-0. Το δεύτερο «χτύπημα» της Αργεντινής προκάλεσε… τρικυμία στον πάγκο των Τρικολόρ, με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ να προχωράει σε διπλή αλλαγή στο 40ο λεπτό. Εβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο τους Ζιρού-Ντεμπελέ και πέρασε τους Τιράμ και Κόλο Μουανί. Τα επτά λεπτά καθυστερήσεις δεν άλλαξαν κάτι στο πρώτο μέρος, με την Αργεντινή να πηγαίνει με αέρα δυο τερμάτων στα αποδυτήρια. Μπλακ άουτ και σόου Εμπαπέ Στο δεύτερο μέρος η Αργεντινή μπήκε και πάλι δυνατά, με τον Λιορίς να μπλοκάρει το σουτ του Ντε Πολ στο 49ο λεπτό. Η Αλμπισελέστε συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με την δεύτερη φάση να έρχεται στο 59′. Ο Άλβαρες μετά από ωραία πάσα του Ντι Μαρία έκανε το σουτ από πλάγια θέση, αλλά ο γκολκίπερ των Γάλλων κατέβασε ρολά. Στο 64′ ο Σκαλόνι απέσυρε τον Ντι Μαρία, φέρνοντας στον αγώνα τον Ακούνια. Από εκείνο το χρονικό σημείο η Αργεντινή άρχισε να οπισθοχωρεί στο ματς. Στο 68ο λεπτό η Γαλλία είχε την πρώτη της τελική, με τον Κόλο Μουανί, ενώ ο Εμπαπέ… προειδοποίησε τρία λεπτά αργότερα. Ο Ντεσάμπ ανακάτεψε την τράπουλα, ρίχνοντας στη μάχη τους Καμαβιγκά και Κομάν. Οι Γάλλοι πήραν μέτρα και το… μοιραίο για την Αργεντινή ήρθε στο 79′. Ο Οταμέντι γκρέμισε τον Κόλο Μουανί μέσα στην περιοχή και ο Εμπαπέ έκανε το 2-1 από την άσπρη βούλα. Η ομάδα του Σκαλόνι πανικοβλήθηκε και το πλήρωσε ακριβά. Στο 82′ ο Κομάν έκλεψε την μπάλα, ο Τουράμ με υπέροχο τρόπο βρήκε τον Εμπαπέ και αυτός με απίθανο σουτ την εμφάνισε στα δίχτυα του Μαρτίνεζ για το 2-2. Στο 97′ ο Λιορίς με εντυπωσιακό τρόπο, είπε όχι στο σουτ του Μέσι και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Απίθανη εξέλιξη στην παράταση Με το ματς στην παράταση… μίλησε και πάλι ο goat του αθλήματος. Στο 109′ οι παίκτες του Σκαλόνι έκρυψαν την μπάλα, ο Λαουτάρο έκανε το σουτ από δεξιά, ο Λιορίς είπε όχι, αλλά ο Μέσι πήρε το ριμπάουντ και από κοντά πλάσαρε για το 3-2. Ωστόσο, η Γαλλία ήταν εφτάψυχη. Και δεν παραδινόταν με τίποτα. .Στο 117’ ο Εμπαπέ έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μοντιέλ και ο Μαρτσίνιακ έδωσε νέο πέναλτι. Ο σταρ των Τρικολόρ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 3-3. Μάλιστα, στο 120+4’ μετά από βαθιά μπαλιά ο Κολό Μουανί βρέθηκε μόνος με τον Μαρτίνες και έκανε το σουτ, αλλά ο Αργεντινός έσωσε εντυπωσιακά με τα πόδια και στην κόντρα ο Λαουτάρο αστόχησε με κεφαλιά. Ο τελικός των τελικών οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Μαρτίνεζ να στέλνει την κούπα στο Μπουένος Άιρες. Ο Εμπαπέ έκανε το 0-1 και ο Μέσι το 1-1 με χαλαρό πλασεδάκι. Ο Μαρτίνες είπε όχι στο πέναλτι του Κομάν και ο Ντιμπάλα έκανε 2-1, ενώ ο Τσουαμενί αστόχησε. Ο Παρέδες το 3-1 και ο Κολό Μουανί το 3-2, αλλά ο Μοντιέλ ευστόχησε για το 4-2 ρίχνοντας τους τίτλους τέλους στο απίθανο ματς. Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα (91΄Μοντιέλ), Ρομέρο, Οταμέντι, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (102΄Παρέδες), Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Ντι Μαρία (65΄Ακούνια), Άλβαρες (102΄Λαουτάρο), Μέσι. Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Γιορίς, Κουντέ, Βαράν, Ουπαμεκανό, Ερναντές (71΄Καμαβινγκά), Τσουαμενί, Ραμπιό (96΄Φοφανά), Γκριεζμάν (71΄Κομάν), Ντεμπελέ (41΄ Κόλο Μουανί), Μπαπέ, Ζιρού (41΄Τουράμ).