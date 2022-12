Αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον αρχηγό της Αργεντινής να πετυχαίνει ένα γκολ και να δίνει μία απίθανη ασίστ στον Χουλιάν Άλβαρες στη νίκη της χώρας του με σκορ 3-0 επί της Κροατίας.

Η «αλμπισελέστε» πήρε έτσι την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία και τη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, Μαρόκο.

Όπως ήταν λογικό, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έμεινε με… ανοιχτό το στόμα με τα όσα έκανε ο Αργεντίνος «μάγος», με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μην μπορούσε να μείνει αμέτοχος σε όλον τον ντόρο που έγινε και να κάνει κι εκείνος το σχόλιο του.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter λοιπόν, ο Έλληνας τενίστας αποθέωσε τον Μέσι ανέφεροντας χαρακτηριστικά: «Ο Μέσι κάνει το παιχνίδι της ζωής του».

Messi is having the time of his life out there!

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 13, 2022