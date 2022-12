Ζελένσκι: Γιατί ευχαρίστησε τον Ερντογάν

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο ευχαρίστησε για τη φιλοξενία παιδιών από την Ουκρανία και για την παροχή εκατοντάδων γεννητριών στις πόλεις της χώρας.

Σε μήνυμά του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος θυμίζει τη στήριξη της Τουρκίας για την καμπάνια #GrainfromUkraine (#Σιτηρά από την Ουκρανία). Τέλος, ο Ζελένσκι ενημέρωσε ότι συζήτησαν για τη λειτουργία του διαδρόμου για τα σιτηρά και την πιθανή επέκτασή του.

«Συγχρονίσαμε τις θέσεις μας πριν από την εικονική σύνοδο της G7 και την διάσκεψη υποστήριξης στο Παρίσι. Συζητήσαμε την εφαρμογή του ειρηνευτικού μας σχεδίου των δέκα σημείων, της συνεργασίας μας για την Άμυνα και την ενεργειακή σταθερότητα», έγραψε στο Twitter ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη συνομιλία που είχε νωρίτερα με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Had a phone call with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Synchronized positions on the eve of #G7 online summit and 🇺🇦 support conference in Paris. Discussed the implementation of our ten-step peace formula, cooperation on defense and energy stability of 🇺🇦.

