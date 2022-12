Ερντογάν: «Οι πύραυλοί μας θα χτυπήσουν την Αθήνα, αν δεν ηρεμήσετε»

Νέες απειλητικές δηλώσεις έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα φοβάται τους πυραύλους μας. Λένε ότι ο πύραυλος TAYFUN θα χτυπήσει την Αθήνα, ναι, θα το κάνει, αν δεν μείνετε ήρεμοι».

Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει αρχίσει να αναπαράγεται από δημοσιογράφους και ΜΜΕ στη γειτονική χώρα.

Erdogan: «Greece is afraid of our missiles. They say that the TAYFUN missile will hit Athens, it will, unless you stay calm.»

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 11, 2022