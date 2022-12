Το σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή, έχει συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσο περνούν οι ώρες, τόσο περισσότερα είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το πώς το Κατάρ είχε πλημμυρίσει με πετροδόλαρα το Ευρωκοινοβούλιο, όπως γράφει χαρακτηριστικά η Le Soir, η εφημερίδα που έχει παίξει μεγάλο ρόλο στις αποκαλύψεις γύρω από το θέμα.

Αποκαλύψεις για τη δράση της Εύας Καϊλή έκανε και ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζακ Πάροκ. Η ευρωβουλευτής είχε έρθει με αρνητικό τρόπο στο προσκήνιο με την ομιλία της όταν αποθέωνε το «πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα» Κατάρ, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και εντός ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει ότι είναι εκτός γραμμής του κόμματος.

Στη συνέχεια η Εύα Καϊλή φαίνεται να προσκλήθηκε στο πρώτο ματς του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο Twitter αποκαλύπτει ότι: «Έχω επιβεβαιώσει από διαφορετικούς ανθρώπους ότι η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, βρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Κατάρ και το Εκουαδόρ, στις 20 Νοεμβρίου. Τώρα ελέγχεται για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συνδέεται με τη χώρα του Κόλπου».

NEW: I have it confirmed by multiple people that European Parliament Vice-President Eva Kaili attended the opening match of the World Cup between #Qatar and Ecuador on Sunday 20th November.

She’s now under investigation in a corruption scandal linked to the gulf state.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 10, 2022