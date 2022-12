Ουκρανία: Ένας κυριολεκτικά… ψυχρός πόλεμος

Ενενήντα χρόνια μετά τον Μεγάλο Λιμό -τον οποίο η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αναγνώρισε την περασμένη Τετάρτη ως «γενοκτονία»- η Ρωσία καταγγέλλεται ότι χρησιμοποιεί ανάλογες μεθόδους.

Η Μόσχα από την πλευρά της διαψεύδει ότι πρόθεσή της είναι να βλάψει αμάχους. Επιμένει ότι πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους και συναφείς ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μέσες άκρες, αποδίδει τις κακουχίες των Ουκρανών στην απροθυμία της ηγεσίας τους για διαπραγματεύσεις.

Ακόμη κι αν δεχτεί κανείς αυτό το επιχείρημα, ειδικοί και αξιωματούχοι κάνουν λόγο για κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, με αποτέλεσμα να πλήττονται βάναυσα οι πολίτες.

Στις χειρότερα πληγείσες περιοχές από τις συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση -συχνά και στην υδροδότηση- συγκαταλέγονται αυτές εντός και πέριξ του Κιέβου.

Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, το 60% από τα 3,3 εκατομμύρια κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας ζει με μόλις τέσσερις ώρες παροχής ρεύματος μέσα στην ημέρα. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στην Οδησσό και στα ανακαταληφθέντα εδάφη στη Χερσώνα στο νότο, στο Ντνιπροπετρόβσκ στα κεντρικά, μέχρι στη Λβιβ στα δυτικά.

Οι διακοπές είναι εν γένει συνεχείς σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για την επισκευή μετασχηματιστών και γραμμών μεταφοράς στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και τις ελλείψεις σε ανταλλακτικά εξαρτήματα. Κατάσταση, που επηρεάζει ακόμη και ζωτικής σημασίας ιδρύματα, όπως τα νοσοκομεία.

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι εκατοντάδες ανά την Ουκρανία δεν είναι πλέον πλήρως λειτουργικά. Σε χειρουργεία και σε μονάδες εντατικής θεραπείας χρησιμοποιούνται πλέον γεννήτριες, που λειτουργούν με ντίζελ.

Οι πιέσεις στο -ήδη δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο- σύστημα υγείας εν τω μεταξύ εντείνονται, καθώς όλο και περισσότεροι προσπαθούν να ζεσταθούν καίγοντας κάρβουνο, ξύλα και άλλα υλικά ή χρησιμοποιούν γεννήτριες υπό ακατάλληλες συνθήκες.

Οι θάνατοι από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα έχουν αυξηθεί. Οι πυρκαγιές σε διαμερίσματα πυκνώνουν.

This is how we cook food when there’s no electricity.

Watch till the end – there’s a real stove!

