Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Δυτικής Ιάβας της Ινδονησίας, ανέφερε η γεωφυσική υπηρεσία της χώρας BMKG, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βγουν στους δρόμους.

Ο σεισμός δεν είναι πιθανό να προκαλέσει τσουνάμι, ανέφερε η BMKG. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, περίπου 200 χλμ. από το επίκεντρο.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,7 βαθμών και το εστιακό του βάθος ήταν 112,5 χλμ. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 18 χλμ. νοτιοανατολικά της Μπαντζάρ, στη Δυτική Ιάβα.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και τέσσερις κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη Γκαρούτ, δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB).

Κάτοικοι άλλων πόλεων και κοινοτήτων στη Δυτική Ιάβα ανέφεραν στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης πως αισθάνθηκαν πολύ τον σεισμό. Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Reuters από την Μπαντούνγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας της Δυτικής Ιάβας, είπε πως οι πελάτες ενός ξενοδοχείου έτρεξαν έξω από το κτίριο αλλά στη συνέχεια επέστρεψαν σε αυτό.

