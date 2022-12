Ο Μέσι, ο Ρονάλντο και ο… Σακίρι – Το μεγάλο επίτευγμα του Ελβετού

Μεγάλος πρωταγωνιστής της Ελβετίας ήταν για ακόμη μια φορά ο Ζερντάν Σακίρι.

Ο 31χρονος ακραίος επιθετικός που αγωνίζεται πλέον στο MLS, φώναξε «παρών» σε ακόμα ένα μεγάλο ματς της εθνικής του ομάδας, καθώς κατάφερε να σκοράρει στο πολύ μεγάλο ματς με τη Σερβία και να βοηθήσει την Ελβετία να επικρατήσει με 3-2 και να προκριθεί στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ένα γκολ για τον Σακίρι το οποίο μάλιστα έχει μεγάλη σημασία και για τον ίδιο. Διότι, ο Ελβετός κατάφερε να μπει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ, στο οποίο μέχρι και χθες ήταν μονάχα οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τους δύο «θρύλους», μονάχα ο Σακίρι έχει καταφέρει να σκοράρει στα τελευταία τρία Μουντιάλ, σε Βραζιλία, Ρωσία και Κατάρ.

