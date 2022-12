Το ενεργειακό στο επίκεντρο των επαφών Μητσοτάκη στη διάσκεψη των ηγετών του ΕΛΚ

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έλαβε σήμερα μέρος στις εργασίες της διήμερης διάσκεψης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), στην Αθήνα, στο περιθώριο της οποίας είχε διμερείς συναντήσεις με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον υπουργό Εξωτερικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, και τον πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Κατά τη συνεδρίαση των ηγετών συζητήθηκαν η στρατηγική της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς και σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η οικονομική διακυβέρνηση και η άμυνα.

Στη συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προηγήθηκε, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία και σε κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, ενόψει και του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Καλή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την προετοιμασία της επόμενης #EUCO συνόδου κορυφής», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο Twitter.

Πρέπει να βελτιώσουμε την εργαλειοθήκη μας για να υποστηρίξουμε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές ενέργειας», προσέθεσε.

