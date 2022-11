«Κάηκε» η Αυστραλία με την πρόκριση της Εθνικής (vids)

Τι κι αν ξενύχτησαν oι Αυστραλοί για να δουν τον αγώνα με την Δανία;

H ομάδα τους τους αποζημίωσε και με το παραπάνω καθώς τα «καγκουρό» πήραν την νίκη στην αναμέτρηση με την Δανία και προκρίθηκαν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Μουντιάλ.

Ώρα 3:30 στην Αυστραλία, ο Λέκι ανοίγει το σκορ απέναντι στους Δανούς και… οι έξαλλοι πανηγυρισμοί αρχίζουν σε όλη την χώρα . Στην Μελβούρνη ειδικά που ο κόσμος παρακολουθούσε τον αγώνα σε γιγαντοοθόνες στις πλατείες η νύχτα έγινε… μέρα.

The scenes in Australia at 3.30am.

The beauty of the World Cup.

pic.twitter.com/AUqHItvHSB

